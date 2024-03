Ioana Bâldea Constantinescu și Iulia Pop, la podcasturile „ArtELE”: Avem capacitatea de a muta munții din loc | VIDEO

În weekendul 16-17 martie, la podcasturile „ArtELE”, Valentina Băințan a stat de vorbă cu scriitoarea și jurnalista Ioana Bâldea Constantinescu și pe Iulia Pop, organizatoare de evenimente culturale și muzicale.

Sâmbătă, 16 martie, de la ora 13.00, la „ArtELE”, Valentina Băințan a discutat cu Ioana Bâldea Constantinescu, scriitoare și jurnalistă.

Ioana Bâldea Constantinescu a studiat engleza și spaniola la Universitatea din București, apoi a absolvit un program de master în Studii Culturale Americane. A fost jurnalistă la Radio România (Societatea Română de Radiodifuziune), unde a semnat, ca producătoare și moderatoare, emisiuni culturale precum „StoryMania”, „5th Avenue”, „Espresso” și „Oraşul vorbeşte”, emisiune despre actualitatea culturală.

Este pasionată de oameni și de povești inspiraționale, dovadă fiind interviurile ei cu Andrew Solomon, Isabel Allende, Evgheni Vodolazkin, David Lodge, Jonathan Safran Foer, Alain de Botton, Narine Abgarian sau Anthony Doerr. A semnat interviuri, recenzii și articole pentru Liternet.ro, precum și pentru revistele Esquire, Harper’s Bazaar și The One.

În prezent, este vocea și imaginea podcastului „Cu voce tare”, realizat pentru editura Litera, și este autoarea romanelor „Dincolo de portocali” și „Nautilus” (2015 si 2017, Editura Humanitas), „Poveste pentru Martia” (2019, Editura Nemira), precum si a prozei scurte „Spotlight“, apărută în volumul colectiv „Selfie” (2018, Editura Arthur). Anul acesta, lansează „Castelul din orașul meu”, o carte despre experiența maternității și despre modul în care iubirea pentru propriul copil îți schimbă viața.

„Cred că mulți dintre noi avem firul ăsta dus la ciorap: să nu te bucuri prea mult, să nu lași garda jos, să nu te relaxezi prea tare, să fii tu angajatul model, care lucrează de Crăciun, și mama minune, care se răstește de oboseală la copil, dar face toți cozonacii cu mâna ei. Să fie casa lună, chit că ești rupt de spate și să dai bine în poze, chit că ai cearcănele până la urechi pe sub machiaj. Am trecut de faza asta. Sunt cine și ce sunt. Încerc să mă bucur cam de orice. Oricând mi se dă ocazia. Nu mai amân niciodată momentele bune”, a explicat Ioana Bâldea Constantinescu, la podcastul „ArtELE”.

****

Invitata de duminică, 17 martie, a podcasturilor „ArtELE” a fost managerul Iulia Pop, una dintre cele mai joviale și energice organizatoare de evenimente culturale și muzicale din România: managerul Iulia Pop.

Având peste 12 ani de experiență în industria muzicală din România, Iulia Pop este co-fondatoare a Overground Music, o agenție de management, booking și PR pentru mai multe nume celebre de pe scena de muzică alternativă din România, dintre care îi amintim pe The Mono Jacks, byron, Robin and the Backstabbers, Grimus, Jurjak, Toulouse Lautrec, Rockabella sau Omul cu Șobolani.

Pe lângă coordonarea activităților de PR, social media și relații cu presa, Iulia Pop scrie proiecte pentru diverse programe de finanțare, fiind co-organizatoare și manager de comunicare pentru Mastering the Music Business, cea mai importantă conferință dedicată industriei muzicale din România.

Iulia Pop este și co-fondatoare a unei inițiative inedite, dedicată promovării și sprijinirii femeilor din industria muzicală din România: Women in Music Romania. Scopul principal al organizației este de a oferi oportunități și resurse valoroase femeilor din toate domeniile industriei muzicale, indiferent de nivelul lor de experiență sau de poziția lor profesională.

„Nu trebuie să ne gândim să fim superoameni.Trebuie să fim ceea ce putem să fim. Și să fim cât mai bine. Ca femei, e foarte important să avem mereu încredere în noi, pentru că, din păcate, de cele mai multe ori, încrederea nu vine din afara noastră.

Noi suntem responsabile pentru ceea ce suntem și pentru ceea ce ne dorim să iasă la suprafață. Trebuie să avem curajul să privim spre noi înșine și să fim convinse că, dacă suntem bine pe interior, vom fi și pe exterior. Și indiferent cât de grea ni s-ar părea o anumită situație cu care ne confruntăm, e important să nu ne pierdem forța interioară. Pentru că o avem din plin. Avem capacitatea de a muta munții din loc”, a arătat Iulia Pop, în dialogul cu Valentina Băințan.

Echipa TVR

Video: Andrei Țoneș - director de imagine, David Diaconescu - regia de emisie

Producători: Valentina Băințan, Marius Portik