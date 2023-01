Podcast #eurovisionestitu: Steven Roho şi Gabriella | VIDEO

Steven Roho: „Credem că Eurovision este locul în care putem să ne depăşim din punct de vedere al creaţiei şi să experimentăm lucruri frumoase. Nu mergem neapărat pe tipare, ci pe ceea ce putem să dăm din suflet, pentru că suntem pasionaţi de ceea ce facem”.

Seria de podcasturi realizate de TVR şi Bucureşti FM, #eurovisionestitu continuă să stârnească curiozitatea fanilor Eurovision, la fel ca şi cei 12 finalişti ai Selecţiei Naţionale din acest an.

Printre întrebări se numără şi cele legate de prezenţa trupei Albatros în marea finală din 11 februarie. Prezentă în spaţiul muzical de mai bine de 30 de ani, trupa Albatros a luat fiinţă la începutul anilor '90, într-un cartier din sudul Bucureştiului şi a devenit cunoscută pentru piese precum „Hai, liberare!” sau „S-a mărit armata”, dar şi alte melodii inspirate din folclorul urban şi social. Dacă de-a lungul timpului trupa a suferit mai multe transformări, inclusiv prin plecarea solistei Naste din Berceni, din trupa Albatros continuă să facă parte doi dintre fondatori, Cristian Lăpădat şi Marian Melcescu.



În acest episod al podcastului #eurovisionestitu, Laura Fronoiu şi Răzvan Petre au stat de vorbă cu Steven Roho şi Gabriella, care au răspuns cu umor şi sinceritate întrebărilor puse de podcasteri.

„Credem că Eurovision este locul în care putem să ne depăşim din punct de vedere al creaţiei şi să experimentăm lucruri frumoase. Nu mergem neapărat pe tipare, ci pe ceea ce putem să dăm din suflet, pentru că suntem pasionaţi de ceea ce facem”, spune Steven Roho, care se află deja la a doua experienţă în Selecţia Naţională.

Despre începutul colaborării cu artiştii formaţiei „Albatros”, Steven Roho a povestit că este component al formaţiei încă din 2012, dar şi că, mai nou, Gabriella a devenit solista „Albatros”.

Ce i-a unit în proiectul pentru Eurovision?

„O unitate în diversitate”, fiecare şi-a adus aportul artistic la melodia „Lele”: Albatros - pe partea instrumentală, Steven Roho - pe partea de creaţie, iar Gabriella - pe lyrics. „Cumva, toţi am simţit ceea ce am făcut”, adaugă artista.

„Pentru mine, melodia „Lele” este despre dificultăţile pe care le-am întâlnit în industria muzicală. Şi nu numai eu, ci şi Alex şi colegii noştri. Este absolut povestea noastră”, spune Gabriella despre mesajul piesei.

Cine sunt artiştii?

Alexandru Ştefan Roșu (Steven Roho) este un fost sportiv fascinat de muzică și care, în urmă cu câțiva ani, a făcut tranziția către aceasta, devenind interpret, compozitor și producător.

Gabriela Lazăr (Gabriella) a început să cânte din copilărie, însă abia la vârsta de 16 ani și-a făcut debutul pe scenă, în cadrul unui festival de teatru în limba franceză, la Douai. A participat la turnee prin toată țara și în străinătate, a cântat în deschidere pentru Rihanna, la Festivalul Neversea şi este fană a muzicii jazz.

Mai multe despre colaborare, dar şi ce show spectaculos pregătesc pentru finala din 11 februarie, aflaţi urmărind podcastul TVR şi Bucureşti FM, #eurovisionestitu, pe canalul de YouTube al Televiziunii Române, iar de luni până vineri, pe 98,3 FM - Bucureşti FM, de la ora 12:30.

***

În finala Selecției Naționale ESC 2023 s-au calificat 12 piese muzicale: "Call on me" - Deiona, "No time for me" - Andrada Popa, "Take you home" - Ocean Drive, "Puppet" - Amia, "Statues" - Andrei Duțu, "D.G.T. (Off and on)" - Theodor Andrei, "Lele" - Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros, "Bla Bla Bla" - Aledaida, "Faralaes" - Adriana Moraru, "Hai vino" - Maryliss, JaxMan "Bad&Cool" și "Periniţa mea" - Andreea D Folclor Orchestra.

Reamintim că Eurovision Song Contest 2023 are loc anul acesta în Marea Britanie, țara care va organiza evenimentul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat de Rusia. Semifinalele sunt programate în zilele de 9 şi 11 mai, iar finala în 13 mai 2023.