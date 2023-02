PODCAST #EUROVISIONESTITU: GLAD CONOR, solist OCEAN DRIVE | VIDEO

De ce au ales să participe la Eurovision? „Propunerea să înscriem piesa în Selecţia Naţională Eurovision a fost făcută de mine, iar băieții au fost entuziasmaţi. Cred că Eurovision este competiţia muzicală internaţională cu cel mai mare prestigiu. Faptul că suntem aici, este cumva o confirmare a muncii pe care am făcut-o și o foarte mare bucurie”, spune Glad Conor, solistul trupei Ocean Drive.

Podcastul #eurovisionestitu, colaborarea dintre TVR şi Bucureşti FM, continuă în sistem podcast cu un nou artist din finala Selecţiei Naţionale Eurovision, care va avea loc pe 11 februarie. Spectacolul finalei fi transmis în direct, de la ora 20:30, pe TVR 1 şi TVR Internaţional.

Invitatul jurnaliştilor Laura Fronoiu şi Răzvan Petre este Glad Condor, solistul formaţiei „Ocean Drive”, care propune fanilor melodia „Take you home”.

​Alcătuită din patru tineri originari din Baia Mare - Andrei-Glad Condor, Alin-Mihai Dunca, Dragoș David-Andrei și Czol Laszlo, trupa „Ocean Drive” își va face debutul chiar în finala Selecţiei Naţionale Eurovision, iar melodia lor, „Take You Home”, este prima piesă produsă. Chiar dacă fiecare membru are peste 12 ani de activitate muzicală, cei patru sunt împreună sub numele de „Ocean Drive” din septembrie 2022.

„Ne ştiam din vedere, dar în septembrie ne-am întâlnit pentru un jam session şi am constatat că avem aceleaşi gusturi muzicale. Așa am hotărât să facem trupa. Eu compun muzică şi le-am propus băieţilor câteva dintre piesele pe care le-am scris. „Take your home” a fost prima alegere”, a povestit Glad Condor.

În engleză, numele solistului, Glad, se traduce bucurie, iar el spune că i se potrivește perfect, pentru că se consideră cea mai pozitivă şi optimistă persoană. Aşa a scris şi melodia, „Take your home”.

„Este despre acel moment în care mergi și întâneşti pe cineva de care te îndrăgostești. Atunci îţi trebuie încrederea necesară pentru a aborda persoana. „Take your home” despre asta vorbește: să ai curajul să faci ceea ce simți. Sigur, într-o anumită măsură mă regăsesc și eu în piesă”, spune Glad Conor.

De ce au ales să participe la Eurovision? „Propunerea să înscriem piesa în Selecţia Naţională Eurovision a fost făcută de mine, iar băieții au fost entuziasmaţi. Cred că Eurovision este competiţia muzicală internaţională cu cel mai mare prestigiu. Faptul că suntem aici, este cumva o confirmare a muncii pe care am făcut-o și o foarte mare bucurie”, adaugă solistul.

Glad Conor a mai dezvăluit şi că visul său a pornit pe când avea 15 ani şi îi urmărea pe Paula Seling şi Ovi pe scena Eurovision din Norvegia, cu melodia „Playing with fire”.

Cum a reacţionat când a primit vestea că piesa sa a fost selectată, ce spune despre viața muzicală din provincie sau dacă s-ar muta în București, aflaţi urmărind podcastul TVR şi Bucureşti FM, #eurovisionestitu, pe platformele de podcast ale TVR și pe contul de YouTube al Televiziunii Române, iar de luni până vineri, pe 98,3 FM - Bucureşti FM, de la 12.30.

În finala Selecției Naționale ESC 2023, din 11 februarie, s-au calificat 12 piese muzicale: "Call on me" - Deiona, "No time for me" - Andrada Popa, "Take you home" - Ocean Drive, "Puppet" - Amia, "Statues" - Andrei Duțu, "D.G.T. (Off and on)" - Theodor Andrei, "Lele" - Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros, "Bla Bla Bla" – Aledaidcea, "Faralaes" - Adriana Moraru, "Hai vino" - Maryliss, JaxMan "Bad&Cool" și "Periniţa mea" - Andreea D Folclor Orchestra.

Reamintim că Eurovision Song Contest 2023 va avea locul acesta în Marea Britanie, țara care va organiza evenimentul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat de Rusia. Semifinalele sunt programate pentru zilele de 9 şi 11 mai, iar finala, pe 13 mai 2023.