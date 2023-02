PODCAST #EUROVISIONESTITU: DEIONA | VIDEO

„Cred că Eurovision este o rampă de lansare foarte bună, mai ales că sunte mulţi new comers. Ca orice finalist al Selecţiei Naţionale, îmi doresc să câştig şi să reprezint România la Liverpool. dacă reușesc să atingi inima publicului. Vreau să ajung pe marile marile scene ale lumii, să câștig oamenii și să îi fac să se simtă bine prin muzica mea”, spune Deiona, cea mai tânără concurentă din finala Selecţiei Naţionale, cu melodia „Call on me”.

Podcastul #eurovisionestitu, colaborarea dintre TVR şi Bucureşti FM, continuă în sistem podcast cu un nou artist din finala Selecţiei Naţionale, care va avea loc pe 11 februarie. Show-ul va fi transmis în direct, de la ora 20:30, pe TVR 1 şi TVR Internaţional.

Se ştie că drumul spre Liverpool începe la podcast #eurovisionestitu, iar în acest episod jurnaliştii Laura Fronoiu şi Răzvan Petre stau de vorbă cu Deiona (Andreea-Ioana Stoica), o tânără interpretă de nici 17 ani, intrată relativ recent în lumina reflectoarelor.

Deiona își tratează meseria de artist cu seriozitate, iar motto-ul după care se ghidează este „De aici doar în sus!”. A câștigat în 2018 Trofeul Festivalului Național “All for music” și, tot în 2018, Marele Trofeu la Festivalul „Lumini Sonore” by Ozana Barabancea.

Despre mesajul piesei „Call on me” spune că este un îndemn la iubire. „De multe ori ne pierdem în probleme și lucruri mărunte și uităm să ne lăsăm iubiți și să iubim. „Call on me” este o melodie care exprimă nevoia de iubire și bineînțeles dragostea necondiționată”.

Ce a adus-o pe Deiona în competiţia Eurovision? Tânăra a dezvăluit că mama sa este un fan al competiţiei muzicale internaţionale şi că de foarte mică a urmărit marele spectacol la televizor. „Aveam patru ani în 2010, când Paula Seling şi Ovi câştigau locul al treilea cu melodia „Playing with fire”. Mi s-a părut un spectacol deosebit şi am început să visez şi eu să ajung pe scena Eurovision. Mama, care își dorea să îmi găsească o activitate extrașcolară, m-a dus atunci la o şcoală de muzică. Acolo mi-am început eu activitatea muzicală”, povesteşte Deiona.

Ce o diferenţiază de ceilalţi concurenţi, dar şi care este lectura sa favorită, aflați urmărind podcastul TVR şi Bucureşti FM, #eurovisionestitu, pe platformele de podcast ale TVR și pe contul de YouTube al Televiziunii Române, iar de luni până vineri, pe 98,3 FM - Bucureşti FM, de la 12.30.

În finala Selecției Naționale ESC 2023, din 11 februarie, s-au calificat 12 piese muzicale: "Call on me" - Deiona, "No time for me" - Andrada Popa, "Take you home" - Ocean Drive, "Puppet" - Amia, "Statues" - Andrei Duțu, "D.G.T. (Off and on)" - Theodor Andrei, "Lele" - Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros, "Bla Bla Bla" – Aledaidcea, "Faralaes" - Adriana Moraru, "Hai vino" - Maryliss, JaxMan "Bad&Cool" și "Periniţa mea" - Andreea D Folclor Orchestra.

Reamintim că Eurovision Song Contest 2023 va avea locul acesta în Marea Britanie, țara care va organiza evenimentul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat de Rusia. Semifinalele sunt programate pentru zilele de 9 şi 11 mai, iar finala, pe 13 mai 2023.