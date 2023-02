PODCAST #EUROVISIONESTITU: ANDRADA POPA | VIDEO

„În lunile de vară, oamenii mergeau pe litoral să se bronzeze, în timp ce pentru mine sezonul însemna să merg la mare, pentru a concura la Mamaia copiilor. Aşa îşi dorea mama mea. După aceste concursuri, Eurovision junior a însemnat o scenă mult mai mare. La un nivel impresionant. Cred că, într-un fel, acela a fost momentul când a pornit pasiunea pentru Eurovision”, spune Andrada Popa.

Doar câteva zile ne mai despart de momentul în care vom afla cine va reprezenta România la Eurovision 2023. Finala Selecţiei Naţionale, show-ul difuzat în direct de TVR 1 şi TVR Internaţional, sâmbătă, 11 februarie, de la ora 20.30, este gata să înceapă şi au mai rămas doar câţiva concurenţi pe care îi veţi cunoaşteţi la podcastul TVR şi Bucureşti FM, #eurovisionestitu.

Invitata de astăzi a jurnaliştilor Marius Popa și Răzvan Petre este Andrada Popa, care va interpreta în finală melodia „No time for me” şi care de mică a luat contact cu scena Eurovision.... e drept, junior.

​Despre momentul de atunci, când a reprezentat România la Eurovision Junior, în Cipru, Andrada spune că a fost mai puţin stresantă ca acum. „Poate şi pentru că era copil şi resimţeam aceeași presiune. Era mai mult o joacă. Categoric a fost o experiență frumoasă, din care am învățat foarte multe şi m-a ajutat să mă dezvolt ca artist. De acolo, cumva, a pornit ideea de Eurovision”, spune artista.

Andrada Popa este cantautoare și actriță încă de la o varstă fragedă. Tânăra a reprezentat România la Eurovision Junior în 2008, în Cipru și a câștigat, de-a lungul anilor, pâna la vârsta de 25 de ani, peste 30 de premii și trofee la festivaluri muzicale naționale și internaționale. În ultimii ani, Andrada s-a mutat în Londra, pentru a studia la Musical Theatre la London College of Music. Tot acolo, ea și-a început colaborarea cu Universal și Sony Music UK, pentru care a compus și interpretat melodii.

Andrada Popa a vorbit şi despre momentul în care a primit vestea că melodia sa a fost aleasă în finala Selecţiei Naţionale Eurovision.

„Era sâmbătă dimineață, pe la ora 9:00, când am primit emailul de confirmare. Aşa am aflat că „No time for me” a ajuns în finală. Momentul a fost extraordinar”.

Pe lângă muzică, Andrada spune că îi place să gătească, dar şi să se întâlnească cu prietenele şi să joace Whist.

„Sunt o persoană care iubește foarte mult, poate prea mult. Pun pasiune în tot ceea ce fac și încerc să fiu autentică. Să cânt și să scriu despre ceea ce mă pasionează, despre cum văd eu lumea şi încerc să nu mă compromit. Vreau să spun o poveste și să transmit ceva publicului în timp ce îmi păstrez autenticitatea și identitatea mea ca om combinat cu artist”, spune Andrada.

În finala Selecției Naționale ESC 2023, din 11 februarie, s-au calificat 12 piese muzicale: "Call on me" - Deiona, "No time for me" - Andrada Popa, "Take you home" - Ocean Drive, "Puppet" - Amia, "Statues" - Andrei Duțu, "D.G.T. (Off and on)" - Theodor Andrei, "Lele" - Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros, "Bla Bla Bla" – Aledaidcea, "Faralaes" - Adriana Moraru, "Hai vino" - Maryliss, JaxMan "Bad&Cool" și "Periniţa mea" - Andreea D Folclor Orchestra.

Reamintim că Eurovision Song Contest 2023 va avea locul acesta în Marea Britanie, țara care va organiza evenimentul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat de Rusia. Semifinalele sunt programate pentru zilele de 9 şi 11 mai, iar finala, pe 13 mai 2023.