Podcast #eurovisionestitu: Amia | VIDEO

Amia: „De mică m-am visat pe marea scenă Eurovision”.

Anul 2023 a început cu provocări pentru Amia (Maria-Alexia Troacă, pe numele din buletin), tânăra de 19 ani calificată în finala Selecţiei Naţionale cu melodia „Puppet”.

Invitată la podcastul TVR şi Bucureşti FM, #eurovisionestitu, artista, care a mărturisit că „de mică m-am visat pe marea scenă Eurovision”, a povestit jurnaliştilor Marius Popa și Răzvan Petre că munceşte mult şi se pregăteşte în acest an pentru două examene importante: finala Selecţiei Naţionale Eurovision şi Bacalaureatul.

Despre melodia „Puppet”, pe care o va prezenta pe 11 februarie pe scena finalei Selecţiei Naţionale, Amia a dezvăluit că, alături de echipa sa, pregăteşte „un show atipic, dinamic şi jucăuş, care sper să ajungă în casele tuturor telespectatorilor. Mesajul nostru este descătuşarea, ideea de a fi unic şi de a scăpa din sforile controlului”. În ceea ce priveşte clipul melodiei, Amia spune că „va fi o surpriză totală”.

La numai 19 ani, interpreta are în palmares câteva diplome importante, printre care Premiul I la Festivalul Național “Florentin Delmar”, Focșani 2021, Grand Prix 2020 la Concursul Internațional “Good Vibes” by Adina Sim şi este artist Shark Records din anul 2022.

„Am emoţii când urc pe scenă. Paricipând însă de atâţia ani la concursuri am învăţat cum să le ţin în frâu, cum să nu clachez şi să nu fac gafe. Eurovisionul este la un alt nivel, mult mai ridicat. E ca un vis devenit realitate”, a spus Amia.

Despre ce le transmite artista haterilor de pe reţelele de socializare, ce profesie îşi doreşte să urmeze sau ce crede că îi trebuie unei melodii ca să ajungă la radio, aflaţi urmărind podcastul TVR şi Bucureşti FM, #eurovisionestitu, pe platformele de podcast ale TVR și pe canalul de YouTube al Televiziunii Române.

În finala Selecției Naționale ESC 2023 s-au calificat 12 piese muzicale: "Call on me" - Deiona, "No time for me" - Andrada Popa, "Take you home" - Ocean Drive, "Puppet" - Amia, "Statues" - Andrei Duțu, "D.G.T. (Off and on)" - Theodor Andrei, "Lele" - Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros, "Bla Bla Bla" - Aledaida, "Faralaes" - Adriana Moraru, "Hai vino" - Maryliss, JaxMan "Bad&Cool" și "Periniţa mea" - Andreea D Folclor Orchestra.

Reamintim că Eurovision Song Contest 2023 are loc anul acesta în Marea Britanie, țara care va organiza evenimentul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat de Rusia. Semifinalele sunt programate în zilele de 9 şi 11 mai, iar finala în 13 mai 2023.