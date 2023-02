Podcast #eurovisionestitu: Aledaida | VIDEO

„Piesa are un mesaj legat de vibe. Vrem să inducem ascultătorului acel moment în care îşi pune căştile pe cap, se simte bine şi capătă un sentiment de încredere în sine”.

Calificată în finala Selecţiei Naţionale cu melodia „Bla Bla Bla”, Aledaida (Adela Purcel, numele său real) este noua invitată a podcastului TVR şi Bucureşti FM, #eurovisionestitu.

Frumoasă şi talentă, Aledaida a povestit jurnaliştilor Laura Fronoiu și Răzvan Petre cum a ajuns la acest inedit nume de scenă, ce modificări a adus melodiei „Bla, bla, bla” pentru marea finală, din 11 februarie, dar şi care sunt principiile din familie care o ajută „să nu devieze de la un parcurs curat”.

V-a surprins numele melodiei?

„Bla, bla, bla” este refrenul, explică interpreta. „Piesa are un mesaj legat de vibe. Vrem să inducem ascultătorului acel moment în care îşi pune căştile pe cap, se simte bine şi capătă un sentiment de încredere în sine”, adaugă ea.

Aledaida are două surori mai mari şi spune că vine dintr-o familie tradiţională, unde părinţii sunt „direcţi şi stricţi”. „Au ştiut să ne educe şi să ne imprime calităţi şi principii foarte bine împământenite în noi, încât să nu deviem de la un parcurs curat”.

Tânăra şi-a pregătit numele de scenă încă din clasa a şaptea. O cheamă Adela, dar citit invers numele său devine Aleda.

„Prietena mea cea mai bună mi-a spus: Vrei să faci muzică şi să fii artistă, dar la nume de scenă te-ai gândit? Mă gândisem, dar nu îl stabilisem concret. Aşa am ajuns la concluzia că ar fi foarte frumos să am numele de scenă Aleda. Părea interesant, atipic şi original”.

Aledaida a mai dezvăluit că a adus modificări piesei „Bla, bla, bla” şi că de coregrafie se ocupă Viviana, una dintre cele două dansatoare care l-au însoţit pe WRS în finala de la Torino.

„Pot să spun că sunt foarte mulţumită de varianta finală a melodiei. Sper să avem un show pe măsură, fiindcă melodia are un potenţial foarte mare şi vrem să scoatem ce-i mai bun din ea şi din noi. În finala Selecţiei Naţionale ne străduim să avem atitudine, voce şi show”.

Mai multe despre strategia de promovare în online, dar şi ce înseamnă pentru un tânăr participarea la Eurovision aflaţi urmărind podcastul TVR şi Bucureşti FM, #eurovisionestitu, pe platformele de podcast ale TVR și pe contul de yotube al Televiziunii Române.

Aledaida este din Cluj și are 24 de ani. Provine dintr-o familie de lăutari şi a urmat cursurile Școlii Populare de Arte, specialitatea Canto Muzică Ușoară. Încă din clasa a doua a participat la concursuri, obţinând de câteva ori premiul I. În liceu, Aledaida a cochetat și cu teatrul, iar în urmă cu un an a lansat prima ei melodie, „In my mind”, care a depășit 700. 000 de vizualizări.

În finala Selecției Naționale ESC 2023 s-au calificat 12 piese muzicale: "Call on me" - Deiona, "No time for me" - Andrada Popa, "Take you home" - Ocean Drive, "Puppet" - Amia, "Statues" - Andrei Duțu, "D.G.T. (Off and on)" - Theodor Andrei, "Lele" - Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros, "Bla Bla Bla" - Aledaida, "Faralaes" - Adriana Moraru, "Hai vino" - Maryliss, JaxMan "Bad&Cool" și "Periniţa mea" - Andreea D Folclor Orchestra.

Reamintim că Eurovision Song Contest 2023 are loc anul acesta în Marea Britanie, țara care va organiza evenimentul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat de Rusia. Semifinalele sunt programate în zilele de 9 şi 11 mai, iar finala în 13 mai 2023.