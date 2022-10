"Poate Kant are dreptate şi va veni cândva o pace eternă"

Spune Sabina Fati, jurnalista care a îndrăznit să exploreze de una singură teritorii necunoscute şi pline de pericole, invitata Danielei Zeca Buzura de sâmbătă, 8 octombrie, de la ora 10:00, la "Mic Dejun cu un Campion".

O călătorie a vieţii, pentru care Sabina Fati nu s-a dat în lături din a se expune ca om, ca femeie, ca jurnalist şi scriitor. A depăşit situaţii aparent fără ieşire, în faţa cărora poate cineva mai puţin determinat ar fi renunţat şi s-ar fi întors din drum. Ce a rezultat? Câteva cărţi esenţiale ce deconspiră contexte, istorii, locuri şi situaţii despre care, mai ales cei din zona europeană, dar nu numai ei, le cunosc foarte puţin şi, poate tocmai de aceea le înţeleg fragmentar şi unilateral. O lume plină de contradicţii şi de cutume ce ne sunt străine şi pe care, parcurgând cărţile Sabinei Fati s-ar putea să ni le clarificăm într-o oarecare măsură.

Sabina Fati este invitata de onoare cu care ne întâlnim sâmbătă, 8 octombrie, de la ora 10:00, la "Mic Dejun cu un Campion". S-a afirmat ca jurnalist şi analist politic. Este foarte apreciată pentru analizele şi editorialele ei pertinente pe teme politice, diplomatice şi din sfera relaţiilor internaţionale. În egală măsură este şi o scriitoare versată şi o călătoare împătimită sub condeiul căreia aventurile, istoria, cultura şi civilizaţia meleagurilor străbătute se transformă în volume de o necruţătoare obiectivitate şi tensiune.

Sabina Fati colaborează ca redactor la Deutsche Welle, pentru care scrie analize și comentarii diverse. A fost corespondent şi a condus departamentul românesc al Radio Europa Liberă și s-a făcut remarcată în postul de redactor-șef adjunct la ’’România liberă’’. A urmat cursuri de ştiinţe politice la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti. În 2004 a obţinut titlul de doctor în istorie cu o teză despre Transilvania la Universitatea ’’Alexandru Ioan Cuza’’ din Iaşi, sub îndrumarea profesorului Alexandru Zub. Din 2008 este "visiting professor" la Universitatea Bucureşti, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării.

Dintre volumele ce îi poartă semnătura le consemnăm pe acelea care i-au creionat o carte de vizită demnă de toată lauda şi pe care vă îndemnăm să le căutaţi şi să le parcurgeţi cu deosebită atenţie:

2022 - ’’Călătorie pe urmele conflictelor de lângă noi. Kurdistan, Irak, Anatolia, Armenia’’ publicat la Editura Humanitas, din colecţia Memorii / Jurnale / Biografii

2016 - ’’Ocolul Mării Negre în 90 de zile. Şapte ţări, opt graniţe şi o lovitură de stat în prime-time’’, Editura Humanitas, din colecţia Memorii / Jurnale / Biografii

2015 - ’’Singură pe Drumul Mătăsii. 80 de zile, 15.000 km, 2500 de ani de istorie’’, Editura Humanitas, din colecţia Memorii / Jurnale / Biografii

2007 - ’’Transilvania, o provincie în căutarea unui centru. Centru şi periferie în discursul elitelor politice din Transilvania, 1892–1918’’, (lucrarea de doctorat) apărut în 2007 la Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Cluj-Napoca.

Pe lângă volumele de autor, Sabina Fati a participat cu analize la mai multe volume colective dintre care amintim doar câteva:

1997 - ’’De la post-comunism la pre-tranziţie’’, editor Victor Bârsan (Editura Pythagora, Bucureşti);

2004 - ’’Romania in the Gray Zone, national and regional security in Eastern Europe after Madrid’’ împreună cu Călin Anastasiu, coordonator: Stelian Tănase (Societatea Civilă, Bucureşti);

2010 - ’’România în UE. Trei ani de la aderare’’ alături de Ovidiu Pecican, Sergiu Gherghina (Editura Limes, Cluj-Napoca)

2018 - ’’Vin ruşii. 5 perspective asupra unei vecinătăţi primejdioase’’ alături de Vitalie Ciobanu, Valentin Naumescu, Ioan Stanomir şi Marian Voicu (Editura Humanitas)

