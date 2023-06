Spectacol de colecție: „Clipe de viață”, în regia lui Liviu Ciulei (1967), în 21 iunie, la TVR Cultural

TVR Cultural îi invită pe telespectatori miercuri, 21 iunie, de la ora 22.00, la piesa de teatru „Clipe de viață”, de William Saroyan, în regia lui Liviu Ciulei, cu participarea colectivului Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”. Spectacolul a fost înregistrat în 1967.

Un spectacol de neratat, cu Liviu Ciulei regizor și actor, deopotrivă, alături de nume la fel de mari ale teatrului românesc: Dan Damian, Petre Gheorghiu, Gina Patrichi, Dumitru Onofrei, Dorin Dron, Dumitru Furdui, Dumitru Dumitru, Gheorghe Novac, Geta Marutza, Ana Negreanu, Catalina Pintilie, Gheorghe Oprina, Fory Eterle, Mircea Basta, Nicolae Mavrodin, Beatrice Biega, Mihaela Juvara, Mimi Enaceanu, Vasile Florescu, Niculita Teodoru, Ioana Cocea, Vasile Boghita, Traian Petrut, Traian Marinescu, Stefan Batan.

Scenografia - Giulio Tincu, ilustrația muzicală - Niculiță Teodoru.

Spectacolul a fost înregistrat la Bulandra, în 1967.

Acțiunea piesei „Clipe de viață” („The Time of Your Life”), scrisă de William Saroyan, are loc în 1939, într-un bar din San Francisco, înainte de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial. În centrul acțiunii este Joe, un trântor cu mulți bani și cu o inimă mare, care își petrece zilele bând și făcându-le mici favoruri clienților și patronilor barului. Piesa a primit un Pulitzer pentru cea mai bună operă dramatică și a avut premiera pe Broadway în 1939.

Actor, regizor şi director de teatru, realizator de film, arhitect, scenograf de teatru şi film, autor de film de televiziune și profesor universitar cu o carieră strălucită la New York, Liviu Ciulei (1923-2011) rămâne în istoria cinematografiei românești și pentru că a fost primul român premiat la Festivalul de la Cannes pentru regie de film de lungmetraj, pentru „Pădurea spânzuraților” (1965).

A fost extrem de apreciat și ca regizor de teatru. De numele său se leagă întreaga generație de aur a teatrului românesc - Clody Bertola, Ileana Predescu, Gina Patrichi, Fory Etterle, Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Victor Rebengiuc, Irina Petrescu, Mariana Mihuţ, Rodica Tapalagă, Ion Caramitru, Florian Pittiş, Ştefan Bănică.

Numele lui Liviu Ciulei se leagă indisolubil de Teatrul „Bulandra”: acolo a debutat în 1949, a fost director al teatrului între 1963 și 1972, când a fost forțat să renunțe, după interzicerea spectacolului „Revizorul” al lui Lucian Pintilie. A emigrat din România în 1980.

A revenit în România după Revoluție, devenind director onorific al Teatrului „Bulandra”, punând în scenă mai multe spectacole.

Urmăriți un interviu în două părți acordat de Liviu Ciulei lui Horia Roman Patapievici, în cadrul emisiunii „Înapoi la argument”, în anul 2010, aici.