Paul Surugiu Fuego și Jolt Kerestely - Povestea merge mai departe!

Puţină lume ştie că, pentru Fuego, Jolt Kerestely este părintele muzical. Cei doi pregătesc acum un proiect important împreună, dar până la spectacol vă aşteaptă la "Drag de România mea", duminică, 2 august, la TVR 2, de la ora 15:00.

Vă vine să credeți că marele muzician Jolt Kerestely este într-o continuă inspirație, iar la 86 de ani compune de zor? Ei bine, da. Iată că în timpul pandemiei a creionat un nou album de povești sentimentale, cu muzică instrumentală creată de el, adevărate capodopere, interpretate unic chiar de el la pian.

Albumul este desăvârșit, firește, de vocea lui Paul Surugiu Fuego, care recită versuri emoţionante, scrise de poeții și jurnaliștii Adrian Artene și Narcis Constantin Avădănei. Legătura dintre cei doi artişti este una puternică, Fuego considerându-l pe Jolt Kerestely părintele său muzical. Cumva, așa și este. În 1992, la început de drum, când avea doar 16 ani, alături de mama sa, a venit în București și-a sunat la maestrul Kerestely. Acesta i-a primit și ulterior i-a sprijinit, făcându-le intrarea la marele George Grigoriu, încuranjându-l pe Paul să continue, crezând în talentul și-n șarmul lui inconfundabil.

Ulterior, peste ani, cei doi au lansat două albume de autor, unul în 2014 și al doilea în 2017, ambele premiate de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor, pentru creație și interpretare, fiind adevărate capodopere, cu versuri pe măsură, mesaj și sonorități puternice. Îi leagă o frumoasă prietenie, Paul ascultând sfaturile maestrului, fiindu-i aproape, bucurându-se pe tot ce are acesta de oferit. De asta, acum, la cel de-al doilea album intrumental, îi este aproape și-i conturează creația prin sensibilitatea sa. Iată ce mărturisește Paul despre Jolt Kerestely și noul album, acesta din urmă mergând încă pe bicicletă și acum:

“E copilul care aleargă care înalt. Este muzicianul care nu are limite și care visează la o lume a sunetelor, în care sentimentele sunt stări de fapt, iar cuvintele sunt poeme ale ochilor noștri. E omenie pură, inocență și putere deopotrivă. E nea Joly, părintele meu muzical, omul care mi-a netezit la începuturi drumul și-a crezut în mine, înfăptuind, peste ani și ani, trei albume de autor, pe muzica sa. Și iată-ne la cel de-al patrulea, o încântare, o profunzime, o libertate a firii într-o lume plină de bariere și constrângeri.

Mai sensibil, mai deplin, sincer, mult mai cuprinzător și mai răvășitor, el nădăjduiește la sublim. Și-a pus întregul suflet în această colecție de imagini. Poate că nu-i doar un album. Eu cred că e un fel de testament muzical, care-l descrie pe măsura imensității sale, un veșnic și neobosit creator, un romantic, un frumos și simplu păstrător al emoției pure, copacul viguros al muzicii ușoare românești. Vocea mea, prin vers, suplinește și îndreptățește muzica sa, dându-I voie să strălucească! Și chiar dacă-i totul pe viteză, trebuie să ascultați, cu sufletul și mintea, o capodoperă a firii!” (Paul Surugiu-Fuego).





ÎI REVEDEM ȘI DUMINICĂ, LA TVR 2, ÎN GALA MUZICII UȘOARE ROMÂNEȘTI

Duminica aceasta, la TVR 2, de la ora 15.00, Paul Surugiu-Fuego vă aduce în dar, parte dintre cei mai iubiți și mai apreciați compozitori ai românilor, ultimii mohicani ai scenei, care au o mulțime de șlagăre și care au scris istorie.

Așadar, șase compozitori de legendă ne vor călca pragul, decanii de vârstă – HORIA MOCULESCU, MARIUS ȚEICU, JOLT KERESTELY, MIRCEA DRĂGAN, VIOREL GAVRILĂ și DANI CONSTANTIN. Ei sunt cei care au o mulțime de istorii de spus și de cântat. Lui Fuego i se alătură, cu povești și detalii interesante, și îndrăgitul OCTAVIAN URSULESCU, dar și îndrăgiții artiști GABRIEL COTABIȚĂ, CARMEN TRANDAFIR, SILVIA DUMITRESCU, ADRIAN ROMCESCU și ROMEO ZAHARIA. Așadar, o ediție emoționantă pe care-i păcat să o pierdeți, pentru că are în ea noutăți, are exclusivități, are emoții și lacrimi, are muzică multă și bună. De asemenea, în cadrul emisiunii, duminică, îl puteți vedea și pe actorul îndrăgit MARIUS BODOCHI, o forță a scenei, care ne va povesti despre teatru, despre instituția pe care o conduce, realizând alături de Fuego, un moment emoționant dedicat mamei. Nu ratați!