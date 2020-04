Paul Surugiu-Fuego – „Mi-e dor de publicul meu!”

Vineri, 24 aprilie, ora 22:00, la TVR 2 urmăritţi o ediţie de sărbătoare cu invitaţi de gală: Benone Sinulescu, Irina Loghin, Ovidiu Komornik, Elena Gheorghe, Diana Matei şi Taraful Cleante, Floarea Calotă, Maria Dragomiroiu şi Nae Alexandru. Duminică, de la ora 15:00, Paul Surugiu Fuego vă aşteaptă la o nouă gală "Drag de România mea!".

În această perioadă, Paul Surugiu-Fuego își canalizează energia pe activități care să-i aline, cât se poate, dorul de profesia sa, de energia publicului, de sentimentul de împlinire pe care mărturisește că îl are pe scenă, în fața faniloe care-l iubesc și îi ascultă cu interes, muzica. Cu publicul său păstrează direct legătura pe rețele de socializare. Face campanii, compune piese noi, spune poezii și încearcă să păstreze cât mai vie legătura specială! Chiar și așa, vedeta TVR 2 suferă din lipsa contactului direct, mai ales că, se ştie, artistul stă după fiecare concert, mai mult de o oră cu fanii pentru a da autografe şi a face poze, indiferent de gradul de oboseală.

„Fiecare artist există prin publicul său. Cel real, cel care vine să te vadă la sală și să plătească bilet, cel care merge după tine prin țară, cel care te urmărește și te ascultă, însemând și tu ceva în economia vieții lui. Cine spune că nu-i așa, minte! Ei bine, și când tu, ca artist, ești nevoit să renunți la asta, fără drept de apel, e un pic mai greu, pe perioadă mai lungă de timp! Mai ales la mine, eu neavând niciodată perioade lungi de pauză! Mi-e dor de publicul meu, de adrenalina aceea dinaintea fiecărei ieșiri.

Mi-e dor să cânt și să fiu aplaudat. Asta-mi lipsește cel mai mult în perioada asta, dar sunt sigur că lumea are nevoie de o schimbare, de sănătate, de toate la un loc! Și mai știu că publicul este cel care nu mă va dezamăgi niciodată, pentru că eu, prin ei am ajuns unde sunt azi. Nu-i ca o poveste asta. N-am avut în spate case de producții mărețe sau promovări excesive. Mi-am văzut de treabă, ca artist independent, am muncit, am cântat, iar oamenii m-au răsplătit cu dragostea lor și m-au adus unde sunt!” mărturisește Fuego, care a dezvăluit că are în plan, în viitorul apropiat, un proiect radio în exclusivitate.





EMOȚIE LA TVR 2

Gala de duminică, 26 aprilie, ora 15.00, de la TVR 2, vine cu alte momente spectaculoase, cu celebrări unice, emoții și personalități speciale, într-o deosebită descriere a unei Românii depline, doldora de simboluri și oameni speciali, care trebuie arătați. Paul Surugiu-Fuego a pregătit daruri muzicale și duete inedite, ce vor emoționa și vor trezi amintiri de neuitat. Astfel, vom parcurge un arc al timpului alături de diafana Anastasia Lazariuc, ne vom aduce aminte de marele poet român-basarabean, Grigore Vieru, într-un omagiu creat de Paul alături de Lidia Buble, una dintre cele mai iubite soliste ale noii generații.

Ia românească va fi celebrată, într-un omagiu unic, de Paul împreună cu trupa Alesis, iar Sanda Ladoși a pregătit un moment emblematic alături de o acrobată a Circului Metropolitan, omagiind și imaginea marelui Ștefan Iordache. Vom cunoaște un talent excepțional, o pianistă de doar 10 ani, Sofia Cherescheș, care compune minunat, iar lordul teatrului românesc, maestrul Ion Dichiseanu, va plânge, la surprizele pe care i le-am pregătit! Trupa Supermarket are pentru voi o melodie specială, iar baletul condus de Florin Mariș va asigura buna dispoziție și completarea armonioasă a momentelor artistice.