* Noaptea albă a filmului românesc Germania, 1995 Regia: Andrei Ujică Scenariul: Andrei Ujică Cu participarea: Sergei Krikalev, Anatoly Artsebarsky, Alexander Volkov Documentar. Cel de-al doilea film al său, „Out of the Present” (1995), urmărește povestea cosmonautului rus Sergei Krikalev, aflat pe Stația Spațială Mir pentru 10 luni, timp în care pe Pământ se destramă Uniunea Sovietică. Acest film a fost comparat mai târziu cu pelicule precum „A Space Odyssey” sau „Solaris” și este cel mai cunoscut film european non-ficțional al anilor '90. Filmul începe cu andocarea Soyuz TM-12 din mai 1991 la stație. Timp de 92 de minute (timpul pentru o orbită terestră a stației) este afișată rutina unui echipaj pe termen lung a unei stații spațiale, frecvent întreruptă de vederi panoramice ale Pământului, pe lângă observarea activităților zilnice de alimentație, exerciții fizice și efectuarea de experimente în imponderabilitate. Sosirea lui Soyuz TM-13 este un punct culminant, în timp ce stația a fost aglomerată cu cinci cosmonauți, timp de o săptămână. Datorită situației politice actuale de atunci din Kazahstan, pentru această misiune fusese selectat un cosmonaut kazah, Toktar Aubakirov. Fără antrenament de lungă durată, nu a putut să-l elibereze pe Krikalev, care, prin urmare, a trebuit să rămână încă șase luni pe stație. În cele din urmă, Krikalev este arătat înapoi pe Pământ, odihnindu-se pe o canapea după mai mult de 300 de zile în gravitație zero.

