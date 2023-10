Oscar pentru „Tora! Tora! Tora!”, Daniel Radcliffe, în „Viktor Frankenstein” şi Sean Connery, în „Liga”. Premierele saptămânii 2-8 octombrie, la TVR 1

Serile primei săptămâni de octombrie se petrec în compania filmelor bune! Un atac-fulger şocant al armatei japoneze de la Pearl Harbour - marţi, la „Telecinemateca”, iar filmul bazat pe romanul „Frankenstein” de Mary Shelley, despre un tânăr om de ştiinţă cu idei radicale şi asistentul său, dornici să conducă umanitatea pe tărâmul nemuririi - la TVR 1, miercuri, pe 4 octombrie. Filmele săptămânii 2-8.10, mai jos.

La TVR 1, începem săptămâna cu un film de aventuri, „Îngerul răzbunător” (AVENGING ANGEL – SUA, 2007), în regia lui David S. Cass Sr, cu: Kevin Sorbo, Cynthia Watros, Richard Lee Jackson.

În Vestul Sălbatic, pastorul unui orăşel îşi apără enoriaşii de atacurile „Colonelului”, un lacom proprietar de pământuri. Drept urmare, oamenii acestuia îi distrug biserica şi îi omoară familia. Întorcând spatele vieţii sale de până atunci, pastorul îşi părăseşte căminul şi începe să străbată deşertul în lung şi-n lat, ca vânător de recompense. După ani de zile, cel pe care întreg ţinutul îl cunoaşte drept Predicatorul se întoarce în oraş, unde Colonelul continuă să facă legea. Dar, de data asta, vinovaţii trebuie să dea socoteală. „Îngerul răzbunător” iese din umbră luni, 2 octombrie, ora 21.00, la TVR 1.

Premieră în această săptămână la „Telecinemateca”, pe TVR 1: este vorba despre prima coproducţie internaţională realizată, SUA-Japonia, din anul 1970, film recompensat cu un premiu Oscar, în 1971, pentru efecte speciale. Drama „Tora! Tora! Tora!”, despre atacul-fulger şocant al armatei japoneze de la Pearl Harbour, mai numără alte patru nominalizări la premiile Oscar pentru: imagine, scenografie, montaj şi sunet. Vedem filmul la TVR 1 marţi, 3 octombrie, de la ora 21.00.

„Tora! Tora! Tora!”, primul film în limba engleză al regizorilor japonezi Toshio Masuda, Kinji Fukasaku, care lucrează alături de regizorul american Richard Fleischer, este relatarea plină de intensitate a atacului armatei japoneze de la Pearl Harbour şi a întâmplărilor din zilele premergătoare acestui dramatic moment din istoria secolului XX. În timp ce relaţiile diplomatice dintre SUA şi Japonia sunt tot mai încordate, din cauza embargoului american asupra exporturilor de materii prime către Japonia, ofiţerul Minoru Genda, din forţele aeriene japoneze, construieşte strategia de atac împotriva bazei americane Pearl Harbour. Deşi serviciile secrete americane interceptează mesaje ale japonezilor care fac aluzie la un viitor atac, acestea nu sunt luate în serios de comandanţii armatei SUA. Pe 7 decembrie 1941, avioanele japoneze distrug Pearl Harbour, într-un atac-fulger şocant, descris prin expresia care dă titlul filmului: „Tora! Tora! Tora!”.

„Tora, Tora, Tora” a fost codul japonez folosit pentru a da startul atacului asupra Pearl Harbor. În limba japoneză „Tora” înseamnă „tigru”, dar expresia completă este considerată o abreviere pentru „totsugeki raigeki”, care înseamnă „atac fulger”, indicând faptul că a fost obținută surpriza completă. Expresia a dat, de altfel, numele filmului de succes „Tora! Tora! Tora!” din 1970, care s-a bucurat de mai multă popularitate în Japonia decât în ​​Statele Unite.

În mod deliberat, în film au fost distribuiţi actori care nu erau adevărate vedete de box-office - Martin Balsam, Joseph Cotten, So Yamamura, Jason Robards, inclusiv mulți amatori japonezi, tocmai pentru ca accentul să poată cădea asupra poveştii mai degrabă decât pe actorii care apăreau în ea. Câțiva dintre cei din distribuția coproducţiei au servit ei înșiși în al Doilea Război Mondial.

Câteva filme și seriale TV produse ulterior şi legate de cel de-al Doilea Război Mondial din Pacific au folosit imagini din „Tora! Tora! Tora!”. Printre acestea, filmele Midway (1976; Fleischer este supărat că Universal a folosit filmările), All This and World War II (film 1976), Pearl (mini-serie TV, 1978), From Here to Eternity (mini-serie TV, 1979), The Final Countdown (1980) și Australia (2008), precum și episodul din seria de televiziune Magnum, P. I. intitulat „Lest We Forget” (prima difuzare - 12 februarie 1981).

Şi un pic de istorie: Pe 7 decembrie 1941, soarele s-a ridicat pe cer, dar bombele l-au întunecat coborând nimicitor. Lumea nu a mai fost la fel. Cu puțin înainte de ora 8.00, în acea dimineață de duminică, Japonia a trezit un gigant adormit și a atras Statele Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial, prin atacul lansat asupra Pearl Harbor din Insulele Hawaii.

Situat la vest de Honolulu, pe insula Oahu, Pearl Harbor se află la 3.000 de mile de coasta de vest a Statelor Unite și la 4.000 de mile de Japonia. În decembrie 1941, atacul a distrus 188 de avioane americane, a ucis peste 2.400 de americani și a rănit alţi peste 1.000 de americani. Japonia a pierdut 29 de avioane și 64 de oameni.

Miercuri seară, ora 21.00, în premieră la TVR 1, „Victor Frankenstein” (interpretat de James McAvoy), tânăr om de ştiinţă cu idei radicale, şi asistentul său Igor Strausman (Daniel Radcliffe) împărtășesc o viziune nobilă şi idealistă: de a conduce umanitatea pe tărâmul nemuririi. Doar că experimentele lui Victor merg prea departe și obsesia lui are consecințe oribile. Numai Igor își poate ajuta prietenul să nu cadă pradă nebuniei și să scape de creația sa monstruoasă.

Daniel Radcliffe, James McAvoy, Jessica Brown Findlay, Andrew Scott sunt capete de afiş în drama „Victor Frankenstein, producţie Regatul Unit, SUA, 2015, în regia lui Paul McGuigan. Filmul este bazat pe romanul „Frankenstein" al scriitoarei Mary Shelley.

Iar pentru seara de sâmbătă, tot o premieră la TVR 1: Sean Connery, Stuart Townsend, Peta Wilson, Shane West formează „Liga” (THE LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN – SUA, Germania, 2003), în filmul de aventuri, fantasy regizat de Stephen Norrington.

Allan Quatermain, cel mai vestit aventurier al lumii, are o echipă pe cinste, compusă din: Căpitanul Nemo, Omul Invizibil Rodney Skinner, agentul secret american Tom Sawyer, Dorian Gray, Dr. Jekyll/Mr. Hyde şi fata vampir Mina Harker. Toate aceste personaje au fost recrutate în Ligă de un personaj misterios, cunoscut drept „M”. Fiecare dintre membrii Ligii are un talent special, care îi este, în acelaşi timp, dar şi povară. Ei trebuie să înveţe să aibă încredere unul în altul şi să coopereze, să funcţioneze ca o adevărată echipă, pentru binele omenirii. Cu submarinul Căpitanului Nemo, vestitul Nautilus, aventurierii pornesc spre Veneţia, unde, un nebun mascat, cunoscut sub numele de Fantom, plănuieşte să saboteze o conferinţă a liderilor mondiali, punând la cale o serie de explozii şi scufundând oraşul. Liga celor şapte are la dispoziţie doar câteva zile pentru a împiedica o adevărată catastrofă!

Intrăm în „Liga” aventurierului Allan Quatermain sâmbătă, 7 octombrie, de la ora 21.00, la TVR 1.