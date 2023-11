„Ora Regelui”, la TVR 1: Spectacolul-eveniment al generozității, Concertul Regal Caritabil de la Ateneul Român

Organizat an de an în sprijinul tinerilor talentați, începând din 2008, de către Fundația Regală Margareta a României, Concertul Regal Caritabil are loc în mod tradițional pe 25 octombrie, chiar în ziua de naștere a Regelui Mihai. Care sunt ecourile evenimentului organizat în acest an vedem sâmbătă, 11.11, ora 14.30, la „Ora Regelui”, pe TVR 1.

800 de persoane, reprezentanți ai Corpului Diplomatic, personalități din lumea artei și culturii, lideri din lumea afacerilor, donatori și sponsori ai Fundației Regale Margareta a României, au fost prezente la cea de a XIV-a ediție a Concertului Regal Caritabil în urma căruia s-au strâns 180.000 de euro. Vocile de succes ale scenelor lirice europene, tenorul Ioan Hotea și mezzosoprana Martiniana Antonie, fostă bursieră a Programului „Tinere Talente”, alături de Orchestra Română de Tineret, dirijată de maestrul Gabriel Bebeșelea, s-au reunit la Ateneul Român.

Concertul Regal Caritabil este organizat an de an, începând din 2008, de către Fundația Regală Margareta a României. Spectacolul-eveniment al generozității, în sprijinul tinerilor talentați, are loc în mod tradițional pe 25 octombrie, în ziua de naștere a Regelui Mihai, fondator al Fundației alături de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române.

Fiecare ediție a concertului aniversar a adus pe scena Ateneului Român muzicieni valoroși ai momentului și mari orchestre. 1,9 milioane de euro reprezintă investiția în educația tinerilor artiști, pe parcursul celor 14 ani de desfășurare a proiectului, acordându-se în acest timp, 410 burse de studiu. România are nevoie de artă, iar tinerii talentați al căror suport financiar este scăzut, au nevoie de afirmare.

„În vremurile tumultuoase pe care le trăim, este necesar să ne unim forțele și să ne concentrăm energia pentru a crea o lume mai bună”, a spus Majestatea Sa Margareta publicului venit să susțină cultura românească. „Arta ne poate umple sufletul, ne poate face mai frumoși și mai senini, pe fiecare în parte și pe noi toți, ca națiune”, a adăugat Custodele Coroanei române, în același spirit cu cei prezenți.

În emisiunea „Ora Regelui”, de la TVR 1, aducem entuziasmul și emoția bursierilor din acest an care și-au prezentat lucrările de artă plastică în foaierul Ateneului și, de asemenea, speranța susținătorilor că noi valori vor fi descoperite la selecția următoare. Elevii sau studenții de la instituții de învățământ vocațional din România, Muzică clasică sau Arte Vizuale, pot aplica până la sfârșitul lunii noiembrie, pentru Bursa Tinere Talente. Oportunitatea de a se educa suplimentar e completată de aceea de a lucra unii cu alții, de a relaționa cu mediul artistic. „Programul Tinere Talente oferă mult mai mult decât un sprijin material”, dezvăluie prof. univ. dr. Verona Maier, pianist şi Prorector UNMB, mentor și membru în juriul de selecție al proiectului Tinere Talente, „Mentoratul îi îndreaptă pe tinerii artiști către zone luminoase, favorizante și spre performanță.”

De la mentorii lor, bursierii învață și faptul că sprijinul practic e doar una dintre componente. „Tinerii talentați din noua generație au nevoie de educație și de exemple, au nevoie de speranță și încurajare”, îi sfătuiește conf. univ. dr. Ion Anghel, UNARTE, mentor și membru în jurul de selecție al proiectului Tinere Talente.

Castelul Peleș, simbol regal al diplomației

În Holul de Onoare al Castelului Peleș, Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Consort au găzduit o seară dedicată relațiilor bilaterale dintre România și Statele Unite ale Americii, stabilite pe 14 iunie 1880, sub domnia lui Carol I al României și în timpul celui de-al 19-lea Președinte al Statelor Unite, Rutheford B. Hayes.

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al SUA la București, doamna Kathleen Ann Kavalec, a captivat atenția invitaților relatând despre relațiile predecesorilor Excelenței Sale cu Suveranii României, dar și despre admirația pe care aceștia au manifestat-o pentru rarele calități ale Reginei Elisabeta și ale Reginei Maria, precum și pentru personalitatea extraordinară a Regelui Mihai.

Deteriorate în timpul războiului rece, legăturile dintre dintre cele două state au fost reluate după căderea comunismului și, odată cu revenirea Familiei Regale în țară, s-au aprofundat, nu numai la nivel instituțional, ci și în spiritul prieteniei de altădată.

La ceremonia de la Castelul Peleș au participat invitați de prestigiu din mediul economic, din diplomație și din societatea civilă. Majestatea Sa Margareta a conferit decorații regale unor personalități și instituții din România, dar și din Marea Britanie, locotenentului colonel Charles Richards și Drept Onorabilului Sir Clive Alderton.

În semn de înaltă prețuire, Laudatio a fost rostit de un oaspete devotat Coroanei britanice și de asemenea atașat de Familia Regală română. Domnul Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România se află la încheierea actualului mandat diplomatic în țara noastră.

Sâmbătă, la „Ora Regelui”, domnul Andrew Noble povestește ce l-a atras în România și ce apreciază cel mai mult. După un mandat diplomatic în care a trăit evenimente majore, precum pandemia de Covid, funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, conflictul armat din Ucraina, dar și Încoronarea Regelui Charles al III-lea, diplomatul declară că amintirile proiectelor din România și ale oamenilor pe care i-a cunoscut îl vor însoți, determinându-l să revină în țara noastră.

„Ora Regelui” se vede la TVR 1 sâmbătă, 11 noiembrie 2023, ora 14.30, iar la TVR Internațional – tot pe 11 noiembrie 2023, de la 16.30,. Telespectatorii TVR Moldova pot urmări ediţia joi, 16 noiembrie 2023, ora 16.00.

