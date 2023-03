O fată de milioane

MILLION DOLLAR BABY – SUA, 2005

Regia: Clint Eastwood

Cu: Hilary Swank, Clint Eastwood, Morgan Freeman

* Dramă. Maggie Fitzgerald are 31 de ani, este chelneriţă, dar vrea să fie campioană de box. Ca să-i demonstreze antrenorului Frankie Dunn că e demnă să-i fie discipol, Maggie trece prin antrenamente dure, are ambiţie cu carul, voinţă de fier şi talent. Urcă de la meciuri de amatori la turnee de profesionişti şi are şansa unui meci la care toţi boxerii visează: o luptă pentru titlul mondial. Dar visurile măreţe se transformă uneori în mari tragedii...

*4 premii Oscar – pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cea mai bună interpretare feminină, cel mai bun rol masculin secundar

*2 premii Globul de Aur – pentru regie şi rol principal feminin

*Premiul Cesar pentru cel mai bun film străin

XX ACEST PROGRAM ESTE INTERZIS COPIILOR SUB 12 ANI (12)