Nunta Cornilor | VIDEO

La Bănia în judeţul Caras Severin, este în plină desfăşurare Nunta Cornilor, obicei străvechi care marchează intrarea în cel mai important post de peste an.

Înaintea Postului Paştelui, locuitorii din Bănia şi oaspeţii lor organizează o ultimă petrecere, cu cântec, joc şi multă voie bună. Obicei străvechi, cu origini precreştine, „Nunta Cornilor” de la Bănia are loc în fiecare an la Lăsata Secului.



Oamenii se maschează și joacă rolul spiritelor rele, care sunt alungate pentru a lăsa cale liberă unui an mai bun și mai prosper. Manifestarea este o parodie a nunţii la care se costumează doar bărbaţii, cu toate personajele specifice: miri, naşi, giveri şi nuntaşi.



Dacă la nunţile de peste an strălucesc reprezentanţele sexului frumos, de această dată, doamnele şi domnişoarele sunt simple spectatoare.

Realizator: Mihoc Veronica