„Noaptea Albă a Filmului Românesc” debutează la TVR 3

Din luna februarie 2022, în ultima sâmbătă a fiecărei luni se va desfăşura pe TVR 3 „Noaptea Albă a Filmului Românesc”, un proiect TVR de anvergură care va fi organizat în jurul unui creator al cinematografiei contemporane.

• Din 26 februarie de la ora 21.10 şi până în 27 februarie ora 6.15, „Noaptea Albă” va fi dedicată regizorului și producătorului Florin Șerban. Din program: “Eu când vreau să fluier, fluier”, primele două părți ale trilogiei „Dragoste, premiera filmului „Neidentificat”, „Box” și „Omul care nu a spus nimic”.

Eveniment unic pe piața media din România, „Noaptea Albă a Filmului Românesc” își propune să ofere publicului TVR filme reprezentative din portofoliul unui creator sau al unui producător din cinematografia națională.

Pe 26 februarie, TVR 3 găzduiește integrala FLORIN ȘERBAN. Filme de lung și scurt metraj, fragmente în exclusivitate din „HAMLET”, care va fi lansat în luna martie a acestui an, producții în premieră sau cu palmares internațional vor creiona portretul cineastului FLORIN ȘERBAN.

„Superior lui Martin Scorsese!” (Der Spiegel) sau „mai bun decât Polanski!” (Screendaily), Florin Șerban este primul regizor care a obținut o recunoaștere internațională și și-a făcut intrarea în cinematografia națională și internațională cu un film care nu are legătură cu perioada comunistă: „Eu când vreau sa fluier, fluier” - un love story, o poveste de iubire dintre un pușcăriaș de 18 ani și o studentă de 21 de ani – care a adus cinematografiei de la noi două premii la Berlin și alte câteva zeci în festivaluri importante din lume.

Evenimentul TVR3 „Noaptea Albă a Filmului Românesc” debutează, de la ora 21:10, cu o prezentare și un interviu al regizorului Florin Șerban.

Filmul ”Hamlet” va avea premiera pe pe 25 martie, dar la TVR 3, de la ora 21:40 telespectatorii vor urmări 16 minute în premieră absolută. Cinci actrițe ajung într-o sală, unde ar trebui să dea probă pentru personajele care mor în „Hamlet”. Deodată, ușa se închide, castingul s-a încheiat și începe spectacolul. Fiecare trebuie să își joace propriul rol… Întotdeauna… Până la moarte. Un horror românesc… terapeutic!

De la ora 22:00, în premieră filmului „Neidentificat”, regizat de Bogdan George Apetri şi produs de Florin Șerban, un thriller care are în centrul poveștii un polițist care alege, fără discreție, să acționeze la limita dintre etica profesională și abuzul de putere.

„Noaptea Albă a Filmului Românesc”, prima ediţie, va difuza, alături de atât de cunoscuta producție „Eu când vreau să fluier, fluier” (ora 0:05), de la ora 1:40 primele două părți ale trilogiei „Dragoste”: „Dragoste 1. Câine” și „Dragoste 2. America”. Două povești despre două tipuri de iubire - cea dictată de instinct și cea rațională.

„Box”, difuzat de la ora 4:40, este tot o poveste de iubire, dar spusă altfel decât în filmele americane - un tânăr boxer și o actriță cu familie care învață lecțiile maturizării și ale compromisului în drumul către afirmarea profesională.

„Noaptea albă a filmului românesc” se încheie la ora 6:15 cu „Omul care nu a spus nimic”, un scurt metraj filmat exclusiv cu amatori, unul dintre exemplele relevante pentru tehnica de actorie pe care Florin Șerban o folosește în lucru cu cei care îi compun distribuțiile - fie ei profesioniști sau amatori. Apă, tăcere și stuf. Emoție și un “te iubesc” rostit prea șoptit pentru a putea schimba povestea unei vieți.

Toate filmele care vor fi prezentate în cadrul acestui proiect sunt finanțate și de TVR, singura instituție media din România ce susține cinematografia independentă contribuind la fondul cinematografic cu 15% din veniturile obținute din publicitate pe parcursul unui an calendaristic.

Florin Șerban este regizor, scenarist, producător de film. A studiat film la Columbia University, New York, regie film la UNATC, filosofia la Cluj și are un master în filosofia culturii și hermeneutică. Are propria casă de producție Fantascope şi a înființat în 2010 Școala de Actorie.

Parteneri media: Radio România, LiterNet.

Fotografiile regizorului Florin Șerban au urmatoarele surse: Foto Cosmin Bumbut, „Box”, „Caine”, „America”, copyright Fantascope; „Fluier”, copyright Strada Film.