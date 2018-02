New York, orașul în care nu ești niciodată singur

Excursia prin celebra metropolă americană a ajuns la final, la TVR 2. Duminică, 25 februarie, de ora 12.00, cel de-al zecelea episod al seriei documentare semnate de Sanda Vișan, „New York”, va scoate la lumină o ipostază mai puțin cunoscută.

„New Yorkul este spectaculos la orice oră din zi şi din noapte, fiindcă este oraşul care nu doarme niciodată. Dacă în cele nouă episoade precedente i-am admirat profilul, mai ales în lumina soarelui (strălucitor) al zilei, la ora despărţirii, în ultimul episod, spunem rămas bun metropolei americane, privind-o scăldată în lumina melancolică a amurgului şi apoi înveşmântată în mantia luminoasă a nopţii. De la casa în care Gershwin a compus Rhapsody in Blue, la Rockefeller Center, Times Square, sau Briant Park, oriunde te-ai afla, e sigur că New Yorkul îţi va oferi întotdeauna şansa să fii alături de alţii, chiar dacă, poate, te simţi singur. Căci, nu-i aşa, şi mâine este o nouă zi!”, spune Sanda Vișan.

Timp de două luni, telespectatorii TVR 2 au descoperit, pas cu pas, atracțiile cele mai cunoscute ale metropolei americane. O experiență uimitoare și greu de egalat, mai ales că metropola considerată capitală financiară și culturală a lumii este locul de întâlnire al tuturor raselor şi culturilor şi una dintre destinaţiile preferate ale turiștilor.

„Peste 60 de milioane de turişti viziteaza anual New York-ul, dar să nu uităm şi de navetiştii care vin zilnic să lucreze în Manhattan, din zonele limitrofe, care nu sunt mai puţini de un milion şi jumătate. Este un oraş al numerelor mari şi a-l gestiona este la fel de complicat cu a conduce o ţară, la un buget de peste 80 de miliarde de euro.

Primăria este echipată pentru a curăţa oraşul, ceea ce se vede dimineaţa, dar este greu de ghicit seara. Nici n-ar putea fi altfel, atâta timp cât pe străzile metropolei trec atâţia oameni veniţi cu obiceiuri din toate colţurile lumii, mai mult sau mai puţin educaţi. Iarna îi poate prinde însă şi pe newyorkezi cu garda jos, cum veţi vedea într-unul din episoadele seriei: în Times Square oamenii traversează cu greu, ca pe la noi, din cauza lacului de zăpada topită de la marginea trotuarului. Uraganele au lovit în ultimii ani New Yorkul şi Coasta de est, aşa că de curând primarul New Yorkului a găsit cu cale să dea în judecată marile companii petroliere, pe care le acuză că au contribuit decisiv la schimbările climatice, care afectează şi metropola americană, producându-i pagube financiare. Oraşul New York vs giganţii petrolului! Cam aceasta este dimensiunea şi forţa metropolei despre care vorbim”, adaugă realizatoarea TVR.