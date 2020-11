Nebuni şi frumoşi – cu Kirsten Dunst şi Jay Hernandez, la TVR2

Sâmbătă, 7 noiembrie, de la 20.10, TVR 2 v invită să urmăriţi o inedită versiune modernă a poveştii de dragoste dintre Romeo şi Julieta, un film care a marcat generaţii de adolescenţi

Elevi în ultimul an de liceu, Nicole şi Carlos se îndrăgostesc unul de celălalt şi intensitatea primei iubiri pare să şteargă, la început, diferenţele sociale uriaşe care ar putea să-i despartă. Nicole Oakley este fiica rebelă a unui congresman bogat, dezamăgită de lipsa de afecţiune a tatălui şi tulburată de sinuciderea mamei. Carlos Nunez s-a născut într-o familie săracă de origine mexicană, dar e un elev eminent şi starul echipei de atletism al liceului. Tendinţele autodistructive ale lui Nicole ameninţă să dărâme ambiţiile şi idealurile lui Carlos. Şi totuşi, în timp ce toţi cei din jur conspiră să-i despartă, cei doi tineri vor încerca să-şi vindece reciproc suferinţele cu ajutorul iubirii.

Când regizorul i-a propus rolul principal feminin lui Kirsten Dunst, aceasta avea, la cei 19 ani, o experienţă cinematografică de invidiat, cu peste 20 de lung-metraje la activ. Cu toate acestea, pentru a juca Nicole Oakley, o elevă deprimată, dependentă de alcool şi droguri, Kirsten a trebuit să convingă că poate juca într-un nou registru. Regizorul și Dunst s-au întâlnit prima dată când ea filma comedia „Sedus şi abandonat” (Get Over It). „Era în modul Kiki complet”, spune Stockwell, folosind porecla lui Dunst. „Foarte optimistă, foarte tonică, o fată care avea o relație excelentă cu mama ei. Aș fi citit că era virgină. Am plecat cu o oarecare incertitudine că ar putea interpreta rolul unuei provocatoare sexuale. Dar când Dunst a pășit pe platou, toate urmele inocentei Kiki au dispărut, iar rebela Nicole Oakley a luat naştere” îşi aminteşte Stockwell.

În acest film, Kirsten Dunst a trebuit să filmeze primele sale scene de sex. După aceea, Dunst şi mama ei au venit în cabina de montaj pentru a urmări prima scenă sexuală a lui Kirsten pe film. Urmărind filmarea, mama ei s-a întors spre ea și a întrebat-o mirată: „ Kiki, unde ai învățat să faci chestia asta?” îşi amintește râzând regizorul Stockwell.

NEBUNI ŞI FRUMOŞI (CRAZY/BEAUTIFUL – SUA, 2001)

Regia: John Stockwell

Cu: Kirsten Dunst, Jay Hernandez, Bruce Davison