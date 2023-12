Muzică, poezie, întâlniri cu artiștii preferați, dar și plimbări prin lumea largă, în ediţia specială „Terasa urbană”, la TVRi şi TVR Cultural

Kyrie Mendél ne invită să ne bucurăm împreună de apropierea Crăciunului, cu speranţă în suflet şi poveşti de iarnă, pe 22 decembrie, de la ora 21.00, la TVR Internațional, şi pe 29 decembrie, de la ora 22.00, la TVR Cultural.

„Mai mult de 160 de țări din întreaga lume sărbătoresc Crăciunul sau darul iubirii. Este momentul în care, oriunde te-ai afla, nu trebuie să uiți că ești iubit, că nu ești singur, că speranța, dincolo de credință sau aspirații, este viața însăși și că, așa cum spunea Camus, acolo unde nu există, trebuie inventată”, prefaţează Kyrie Mendél ediţia „Terasa urbană” din 22 decembrie, la TVR Internaţional, anunţând că vom avea parte de muzică, poezie, întâlniri cu artiștii preferați, dar și plimbări prin lumea largă.

Invitații ediției speciale de Crăciun sunt, de la München, mezzosoprana Rodica Vică, iar de la București, din studioul „Terasei urbane”, actorul teatrului Notarra și directorul teatrului Stela Popescu, Cristian Şofron.

De data aceasta, mergem în „City Break” la Calgary, cel mai mare oraș din provincia Alberta, și la Florența, orașul care, un sfert de secol, a fost cel mai important din întreaga Europă, din punct de vedere politic, economic și cultural.

Din arhiva televiziunii, artistul Kyrie Mendél ne propune „Poveste de iarnă”, una dintre ultimele piesele scrise de William Shakespeare. Unii critici o consideră „piesa-problemă” a acestuia, pentru că începe ca o dramă psihologică şi se termină ca o comedie cu final fericit.

„Gânduri bune” se transmit, în prag de sărbătoare, pe ritmurile unei piese care a avut mai multe versiuni internaționale, printre care cele mai importante au fost realizate de Les Paul, în engleză, în 1952, sub titlul „Johnny Is the Boy for Me”, iar de Edith Piaf, în 1953, şi de Vaya con Dios, în 1988, în franceză, sub titlul “Johnny, tu n’es pas un ange”.

Tot de sezon este şi piesa „Sanie cu zurgălăi”, interpretată de inegalabila Angela Similea, şi ea parte din oferta „Terasei urbane” din 22 decembrie, de la ora 21.00, pe TVR Internațional, difuzată şi pe 29 decembrie, de la ora 22.00, la TVR Cultural.