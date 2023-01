Music (R)evolution: Valentina Băințan, în dialog cu violistul Răzvan Popovici, creatorul SoNoRo

TVR Cultural redifuzează, în săptămâna 16-22 ianuarie, dialogurile Valentinei Băințan cu dirijorii Tiberiu Soare și Vlad Vizireanu, violistul Răzvan Popovici, scriitoarea Daniela Zeca Buzura și actrița Monica Davidescu. Emisiunea „Music (R)evolution” este transmisă de luni până vineri, de la 20.25.

Luni, 16 ianuarie, telespectatorii TVR Cultural pot revedea dialogul Valentinei Băințan cu reputatul dirijor Tiberiu Soare. Cei doi discută despre piesele „Exposition/We can work it out” – Deep Purple, „Pictures at an exhibition” - Emerson, Lake and Palmer (ELP) și „Tocata” – Sky.

Tiberiu Soare a colaborat, de-a lungul timpului, cu numeroase ansambluri de prestigiu, iar în mai 2018 Casa Regală a României i-a acordat distincția „Ordinul Coroana României în Grad de Ofițer”.

Este conferențiar universitar doctor al Universitătii Naţionale de Muzică Bucureşti, Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală, în cadrul departamentului Dirijat, Muzică Religioasă și Instrumente Complementare.

Dirijorul Tiberiu Soare. Sursă imagine: Captură video TVR

Marți, 17 ianuarie, Valentina Băințan și actrița Monica Davidescu analizează piesele „Full moon and empty arms” (Frank Sinatra), „It’s now or never” (Elvis Presley) și „Dangerous” - David Guetta și rădăcinile lor în muzica clasică.

Monica Davidescu a absolvit Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică, secția actorie, la clasa profesorului Grigore Gonta. Înainte de a fi actriță, Monica Davidescu a fost învățătoare, dansatoare și model. În ziua când a pășit pe scena Teatrului Național din București, în rolul care a consacrat-o, în piesa „Take, Ianke și Cadâr”, își pierdea tatăl.

Monica Davidescu și Valentina Băințan. Sursă imagine: Captură video TVR

Miercuri, 18 ianuarie, invitatul Valentinei Băințan este dirijorul Vlad Vizireanu.

Stabilit în Statele Unite ale Americii, Vlad Vizireanu a debutat profesional în 2012, la Ateneul Român, alături de Filarmonica George Enescu. În 2021, a câștigat concursul international de dirijat Hans von Bulow.

„După ce am emigrat peste Ocean, am decis să studiez muzica serios, eram însă destul de mare, astfel încât traseul educației mele școlare a fost destul de sinuos. M-am pregătit mai întâi să fiu pianist profesionist, apoi m-am concentrat pe istoria muzicii, absolvind chiar un master în muzicologie medievală.

În timpul acestei specializări, unul dintre profesori a sesizat că în mine ar exista un instinct pentru dirijat. Aceasta a fost intuiția sa personală și el este cel care mi-a înlesnit începerea cursurilor de dirijat cu directorul muzical al Orchestrei Simfonice din Austin, unde mă aflam pe atunci. Am simțit dragoste la prima vedere pentru dirijat și am retrăit într-un fel experiența de la vârsta de trei ani”, își amintește Vlad Vizireanu despre începuturile sale în arta dirijatului.

Vlad Vizireanu și Valentina Băințan. Sursă imagine: Captură video TVR

Joi, 19 ianuarie, TVR Cultural redifuzează dialogul Valentinei Băințan cu Daniela Zeca Buzura, gazda emisiunii „Mic dejun cu un campion”.

Daniela Zeca-Buzura, producătoare și moderatoare la Televiziunea Română, este doctor în filologie și științele comunicării, lector la Universitatea București – Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării - și autoarea mai multor romane best-seller – „Omar cel orb”, „Demonii vântului” și „Istoria romanțată a unui safari”.

Daniela Zeca și Valentina Băințan. Sursă imagine: Captură video TVR

Vineri, 20 ianuarie, invitatul Valentinei Băințan la „Music (R)evolution” este violistul Răzvan Popovici, creatorul și directorul Festivalului Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo. Ediția este difuzată începând cu ora 20.25.

Cei doi discută despre asocierea dintre Sting și John Dowland, Eric Carmen și Serghei Rahmaninov, Gaetano Donizetti și coloana sonoră a filmului „Al cincilea element”.

Răzvan Popovici și Valentina Băințan. Sursă imagine: Captură video TVR

Răzvan Popovici s-a născut la Bucureşti într-o familie de muzicieni şi a început studiul violei cu tatăl său, Mugur Popovici. A studiat la Salzburg, Paris şi Freiburg cu Peter Langgartner, Jean Sulem şi Wolfram Christ. A cântat ca solist în sala Filarmonicii din Köln, Festspielhaus Baden-Baden, Ateneul Român din București, Prinzregententheater din München şi Théâtre des Champs-Elysées din Paris alături de Orchestra de Cameră din Köln, Orchestra de Cameră din Kobe, Orchestra Națională Radio din București, Filarmonica „George Enescu”, Filarmonica Transilvania din Cluj, Chaarts Chamber Artist din Zürich sau Kamerata Kronstadt.

Este invitat regulat la festivaluri din întreaga lume și concertează și ca membru al Ansamblului Raro.