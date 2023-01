Moto: Emanuel Gyenes - M-am bucurat mult că am încheiat Dakar-ul în top 30, a fost o ediţie dificilă

Pilotul Emanuel Gyenes a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă organizată la întoarcerea în ţară după participarea Raliul Dakar, că locul 27 în clasamentul general îl bucură foarte mult, ţinând cont că ediţia din acest an a fost cea mai grea dintre cele desfăşurate până acum în Arabia Saudită.

El a explicat că vremea friguroasă şi ploaia i-au pus cele mai mari probleme în timpul cursei.



"A fost o ediţie cu un început mai dificil, dar în final sunt foarte mulţumit de cum a decurs, pentru că am reuşit rezultatul pe care mi l-am propus, adică să închei în top 30. Am terminat pe locul 27 în clasamentul general, un rezultat care m-a bucurat foarte mult. Acest Dakar a fost puţin mai diferit faţă de celelalte. A fost în mod cert a fost cea mai lungă şi cea mai grea ediţie din Arabia Saudită, din cele patru desfăşurate aici până acum. Şi traseul a fost unul lung, însă condiţiile meteo au fost cele care ne-au făcut într-adevăr zile negre. Am petrecut mult timp în nordul Arabiei Saudite unde a fost extrem de frig şi a trebuit să ne punem inclusiv protecţii pentru mâini", a spus sportivul român.



Gyenes s-a confruntat cu probleme mecanice în cea de-a treia zi de concurs, după ce a căzut cu motocicleta la traversarea unei dune de nisip.



"În ziua a treia am căzut pe o dună de nisip, mi s-a rupt şi schimbătorul de viteze... şi am mers cam 100 de kilometri fără schimbător. Dar în cele din urmă am reuşi să ajung la neutralizare. Am reuşit să pun un alt schimbător, dar motocicleta nu mai mergea decât cu 60-70 de kilometri pe oră, mai mult nu puteam să o turez. Şi atunci am scos filtrul de benzină, însă până la final s-a umplut injectorul de mizerie... şi din acest motiv am pierdut ceva timp. Dar cu ajutorul echipei KTM am reuşit să schimb şi pompa de benzină, bujii, injector şi alte lucruri, şi până la final nu am mai avut probleme mecanice. În a doua săptămână a fost şi vremea mai bună, nu a mai plouat, am reuşit să avansez şi să mă apropii de top 30. La finiş am fost extraordinar de fericit, poate şi pentru că a fost un Dakar exagerat de dificil", a precizat el.



Pentru ediţia 2024, pilotul ar putea fi nevoit să îşi mărească bugetul în cazul în care organizatorii Raliului Dakar vor modifica regulamentul.



"Să vedem cum se va schimba regulamentul, dacă voi fi obligat să am o echipă de asistenţă. Cu echipă este clar mult, mult mai uşor, însă bugetul se modifică. Voi avea nevoie în plus de 35-40.000 de euro ca să am acolo o dubă cu doi mecanici. Sub această sumă nu se poate", a precizat Gyenes.



Acesta a menţionat că atragerea sponsorilor reprezintă o mare problemă în sportul său deoarece mediatizarea este foarte redusă.



"Eu am 13 participări la Dakar şi pot să spun că sunt puţin norocos din această privinţă. Deci pot să mă duc la un sponsor şi să îi spun ce rezultate am şi atunci e mai uşor. Dar în ultimii ani am sponsori permanenţi, deci eu de la începutul anului îmi pot face bugetul. Problema este de ce nu suntem mai mulţi concurenţi din România la Dakar? De ce sunt eu mereu singur acolo? Nu vreau să critic pe nimeni, dar asta se întâmplă pentru că motorsportul este foarte puţin mediatizat. La noi e mai important să dai un meci de fotbal între două sate, decât să dai Dakar-ul. În aceste condiţii, un sponsor cum să îmi dea mie ceva dacă pe mine mă vede cinci secunde la ştiri, iar fotbalul între două sate e difuzat 90 de minute. Deci clar nu mi se dau bani pentru că nu am cum să promovez sponsorul respectiv. Aşa că este foarte, foarte greu să atragi sponsori", a explicat el.



La ultimele două ediţii, participarea sa a fost susţinută financiar şi de la bugetul statului. "De la bugetul statului am primit finanţare începând de anul trecut. Nu eu am iniţiat, mi s-a oferit prin Federaţia Română de Motociclism. Am avut şi anul acesta. Finanţarea de la stat a fost cam 30% din bugetul meu de participare, deci a fost o finanţare bună", a precizat sportivul.



Întrebat dacă şi-ar dori în viitor să participe la clasa auto a Raliului Dakar, Gyenes a afirmat că o astfel de schimbare este imposibilă pentru că ar avea nevoie de mult mai mulţi bani.



"În România ca să fac rost de un buget pentru a concura la clasa auto nu prea pot. Dacă ar fi mai mediatizat sportul poate aş reuşi, însă în actualele condiţii nu văd o şansă să particip cu o maşină la Dakar. Dar eu sunt foarte fericit că din 2015 sunt prezent la fiecare ediţie a Dakar-ului şi fac ceea ce îmi place", a menţionat el.



Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a încheiat Raliul Dakar 2023 din Arabia Saudităpe locul 27 în clasamentul general la secţiunea moto, la 07 h 53 min 35 sec de câştigător (argentinianul Kevin Benavides).



Sătmăreanul a încheiat pe locul 11 la Rally 2, la 05 h 49 min 11 sec de primul clasat, francezul Romain Dumontier.



Emanuel Gyenes a avut prima participare la Raliul Dakar în 2007, reuşind să încheie cursa la ultima ediţie din Africa. În 2011 a obţinut prima victorie la clasa Maraton (o clasă în care de-a lungul celor două săptămâni de cursă nu ai voie să schimbi o serie de componente printre care se numără motorul şi bascula; această clasă nu mai există în prezent). În 2015 a reuşit a doua victorie la clasa Maraton. În 2020, pilotul sătmărean a ieşit învingător la clasa Original by Motul, iar în 2021 s-a clasat pe locul secund la Original by Motul, la şapte luni după tripla fractură de la piciorul drept. Cea mai bună clasare a sa la general a fost locul 14, în 2016.

