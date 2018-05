Adi Enache şi Ducu Bertzi într-un moment de excepţie în memoria lui Florian Pittiş

Moment inedit la Duelul pianelor. Duminică, 13 mai, de la ora 15.00 Adrian Enache şi Ducu Bertzi îşi vor uni vocile pe melodia formaţiei Pasărea Colibri, „Vinovaţii Fara Vina”. Momentul muzical este un tribut adus inegalabilului Florian Pittiş, la 11 ani de la dispariţia îndrăgitului actor, regizor, interpret de muzică folk şi realizator de emisiuni radio. Pentru adian

„L-am cunoscut pe Florian Pittiş prin intermediul radioului şi al televiziunii. Îmi plăcea că deţinea acea cantitate de materie cenuşie aparte. Era un nonconformist, fără prejudecăţi, reprezentant al unei generaţii. Eram copil în acea perioadă şi ascultam muzica generaţiei lui. Libertatea domina. Libertatea în gândire, in exprimare, în comportament. Deşi nu am colaborat, aveam senzaţia că îl cunosc de o suta de ani. Am fost emoţiont că am reuşit la să-i interpretez melodiile alături de un alt mare exponent al muzicii folck, Ducu Bertzi. Am copilărit cu ei, metaforic vorbind, cu muzica lor şi am avut senzaţia că mă transpun în anii '70-'80. Duminică, 13 mai, vă aşteaptăm cu multe surprize muzicale, iar competiţia va fi incendiară. Daca e duminică,e timpul pentru Duelul Pianelor!”, a spus Adrian Enache.

Duminică, 13 mai, de la ora 15.00, „Duelul pianelor” vă aşteaptă la TVR 2 cu noi provocări muzicale. Adrian Enache, Paula Seling şi Ovi, se vor lăsa conduși de nostalgia amintirilor legate de primii lor pași în Televiziunea Română, deținătoarea celei mai mari și mai valoroase arhive video din viața tuturor artiștilor din România. Muzica pop va fi reprezentată de Ducu Bertzi, Dalma şi Tavi Colen, iar cea populară de un nume cunoscut al ritmurilor moldoveneşti, Daniela Condurache.

În această ediţie, nu doar invitaţii vor avea emoţii, ci şi căpitanii. Carla Herescu, tânăra muziciană de 14 ani, elevă la Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu” îi provoacă pe Paula Seling şi Ovi la un duel de interpretare la Big Piano.