Ediție de colecție „Mic dejun cu un campion”: Georgeta Filitti, în dialog cu Daniela Zeca Buzura

În săptămâna 17-23 iulie, TVR Cultural redifuzează dialogurile Danielei Zeca Buzura cu fotograful Florin Ghioca, actrița Ana Ciontea, Virgil Nițulescu - directorul Muzeului Țăranului Român, realizatorii TVR Cătălin Ștefănescu, Marina Constantinescu și Irina Păcurariu, Răsvan Popescu, membru CNA, și cercetătoarea Georgeta Filitti.

Un text de Ileana Ploscaru Panait, producătoarea „Mic dejun”

Florin Ghioca - fotograf

Luni, 17 iulie, ora 10.00

Florin Ghioca a debutat ca jurnalist când avea 13 ani, realizând peste 1.000 de interviuri cu mari personalităţi, dar şi cu oameni simpli, întâlniţi în peregrinările sale pe mapamod sau în teatrele de operaţiuni. A fost cel mai tânăr corespondent de război (26 de ani).

Din vara lui 2014, este fotograful oficial al Teatrului Naţional din Bucureşti, organizează expoziţii, iar din vânzarea lucrărilor strânge fonduri pentru susţinerea unor campanii umanitare montează spectacole, iniţiază cursuri de fotografie pentru tineri, se perfecţionează permanent.

„Îmi place foarte mult să explorez. Caut mereu şi mereu”, spunea Florin Ghioca, invitat la „Mic dejun” în 2022.

Graţie lui rămâne posterităţii o arhivă impresionantă despre spectacole şi actori. Se pierde printre ei de la prima lectură a unui text, până la repetiţia finală iar lentila prin care priveşte creează prin instantaneele văzute doar de el, un alt spectacol, surprinzător şi personal.

„Eu mă apropii afectiv de actori. Ştim cu toţii că lucrăm pentru acelaşi scop. Ei - ca actori, eu - ca fotograf’’.

„Florin nu fotografiază cu aparatul, ci cu inima”, a scris despre el celebrul actor şi regizor Yuri Kordonsky.

„Când mă simt doborât, citesc ce mi-a scris Yuri şi mă remontez imediat. Să ştiţi că în teatru este un război mai aprig decât în Afganistan”, spunea Florin Ghioca.

Ana Ciontea – actriţă

Marți, 18 iulie, ora 10.00

„O actriţă cu un rafinament aparte, cu o personalitate vulcanică, mocnind sub o iluzorie stare contemplativă. Cred că acela este momentul acumulărilor intime, al analizelor tăcute pentru ca ulterior să izbucnească într-un clocot de energie pe scenă şi în viaţă. Aceasta este prima impresie pe care am avut-o când am întâlnit-o pe platoul emisiunii de la Cafe Verona. Am urmărit-o în spectacole şi filme. Am descoperit-o în arhivele televiziunii în timpul documentării pentru emisiunea „Poesis”, într-un recital minunat, rostind atât de personal din poezia lui Nichita Stănescu.

Un singur poem l-am inserat şi în ediţia de astăzi de la „Mic Dejun”. Un minut şi treizeci de secunde de emoţie. În rest, vă invit s-o urmăriţi pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, unde joacă de mulţi ani după întoarcerea din periplul francez sau în seriale de televiziune ce se bucură de o mare audienţă”, este prezentarea actriței Ana Ciontea, invitată la „Mic dejun” în 2022.

Virgil Niţulescu - directorul Muzeului Ţăranului Român

Miercuri, 19 iulie, ora 10.00

„Rostul unui manager de muzeu este acela de a oferi publicului o instituţie vie, nu doar o expunere de obiecte”, spunea dr. Virgil Ştefan Niţulescu, invitat la „Mic dejun” în 2022.

Este continuatorul unei serii remarcabile de înaintaşi, de la fondatorul Alexandru Tzigara Samurcaş, la Horia Bernea, un artist remarcabil care i-a conferit o identitate deosebită, răsplătită în 1996 cu Premiul Muzeul European al anului, la acad. Dinu C. Giurescu şi antropologul Vintilă Mihăilescu.

Cum va arăta muzeul în viitor? Iată o întrebare la care dr. Virgil Niţulescu a răspuns fără ezitare: „Va avea o funcţie inclusivă. Va pune accent mai apăsat pe sustenabilitate, comunitate locală şi mediu”.

Cătălin Ștefănescu, Marina Constantinescu, Irina Păcurariu - realizatori TVR

Joi, 20 iulie, ora 10.00

TVR Cultural redifuzează ediția specială „Mic dejun” din 2022, în care invitații Danielei Zeca Buzura au fost Cătălin Ştefănescu – moderatorul şi realizatorul „Garantat 100%”, Marina Constantinescu – gazda emisiunii „Nocturne”, producții difuzate la TVR1, şi Irina Păcurariu, realizatoarea şi moderatoarea emisiunii „Reţeaua de idoli”, difuzată la TVR2.

Răsvan Popescu - membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA)

Vineri, 21 iulie, ora 10.00

„Asta fac eu. Transmit emoţii. Pun oamenii pe gânduri”, este o mărturisire ce trece dincolo de atitudinea oarecum sobră a lui Răsvan Popescu - scriitor, fost jurnalist și membru în Consiliul Național al Audiovizualului -, invitat la „Mic dejun” în această primăvară.

După apariţia a 11 cărţi, mii de articole de presă, numeroase scenarii pentru film şi o importantă activitate de realizator de radio şi televiziune, Răsvan Popescu a adus la „Mic dejun cu un campion”, o carte la care ţine foarte mult: „În torent”. Acesta este cel mai recent volum pe care l-a publicat, care a primit de curând Premiul de Excelenţă acordat de Uniunea Scriitorilor şi de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România - filiala Iaşi.

Acad. Georgeta Filitti - istoric și cercetătoare

Duminică, 23 iulie, ora 10.00

În deschiderea celui de-al 17-lea sezon la „Mic Dejun cu un Campion” şi la opt ani de la debutul acestei emisiuni, invitata TVR a fost Georgeta Filitti - istoric, cercetătoare, publicistă, scriitoare şi traducătoare, doctor în istorie-filosofie, la Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj.

„Norocul meu a fost că mi-am iubit meseria’’, explica Georgeta Filitti (85 de ani), membră de onoare a Academiei Române.

În anii 1980, Georgeta Filitti era cunoscută drept „Doamna Kogălniceanu”, pentru că a editat cele nouă volume ale „Oratoriei” lui Mihail Kogălniceanu, primind, în 1983, premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române.

În 2012, cercetătoarea a fost decorată de regele Mihai cu „Crucea Casei Regale a României”, pentru „activitatea sa prodigioasă ca istoric al societăţii, moravurilor şi tradiţiilor intelectuale româneşti”, pentru „promovarea integrării culturii şi societăţii române în spaţiul european”.

În 2019, Georgeta Filitti a primit și Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, din partea președintelui României.