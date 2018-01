Marius Constantinescu, turneu de lansare Rosé

Cel de-al cincilea său volum este lansat, în luna februarie, în Braşov, Sibiu, Iaşi, Timişoara şi Cluj.

În luna februarie, jurnalistul Marius Constantinescu lansează volumul Rosé, cel de-al cincilea pe care îl semnează. Este vorba despre evenimente de lansare în Braşov (6.02), Sibiu (7.02), Iaşi (15.02), Timişoara (21.02) şi Cluj (27.02).

Volumul Rosé este o carte despre gusturi, senzații, amintiri, culori, texturi, vederi. Marius Constantinescu ne aduce parfumuri, oameni, călătorii, deserturi, vinuri, părinţi, prieteni şi singurătăţi, portrete, Paris, camere, cravate şi o plajă goală. El scrie despre toate şi toate îl scriu pe el.

Activitatea publicistică a jurnalistului Marius Constantinescu cuprinde articole apărute în publicaţii on şi offline (Descoperă, The One, Suplimentul de Cultură, Etiquette, Literomania, Dilema Veche, A-List Magazine, catchy.ro şi liternet.ro) dar şi volumele:

CORTEZ (2013), republicată în 2015 la Editura Humanitas. CORTEZ este rezultatul a trei săptămâni de interviu, trei luni de adunare şi centralizare a informaţiilor şi... mai multor ani de cunoaştere şi admiraţie. Povestea celebrei mezzo-soprane Viorica Cortez, vedetă a scenei lirice internaţionale de patru decenii, este spusă de ea însăşi şi regenerată de filtrul personal al fiecărui cititor, care îşi poate schiţa portretul propriu al divei. Vizuală, alertă şi complet contemporană ca stil şi scriitură, CORTEZ vă poartă în culisele celor mai importante teatre de operă ale lumii, de la Metropolitan, la Scala sau Arena din Verona, din viile Iaşiului în palate pariziene, la braţ cu Plàcido Domingo şi Montserrat Caballé, într-un parcurs profesional şi personal întins, parcă, pe mai multe vieţi.

PROFIL. POVESTE. PERSONAJ (2013) – Editura Art . Volumul cuprinde 29 dintre cele mai bune interviuri ale unui brand publicistic cultural de televiziune cu acelaşi nume. Între 2009 şi 2011, săptămână de săptămână, talk-show- ul PROFIL. POVESTE. PERSONAJ (TVR), realizat de Marius Constantinescu, a însemnat întâlnirea cu unii dintre cei mai importanţi, fermecători şi controversaţi actori ai vieţii artistice internaţionale. De la Salman Rushdie la Angela Gheorghiu, de la Alex. Leo Şerban şi Oana Pellea la Radu Afrim, de la Andrei Şerban la William Christie sau Radu Paraschivescu, PROFIL. POVESTE. PERSONAJ i-a adus la rampă pe oamenii care spun răspicat că arta, muzica, filmul, teatrul, moda, fotografia, cartea, accesoriul, tabietul, imaginea, comunicarea sunt noţiuni de primă pagină. Sunt oameni care, într-o şarjă a kitsch-ului, a ditirambilor şi a spoielii, au ales să se apere cum ştiu ei mai bine: profesând, aproape de excelenţă, alternativa.

PRESS PASS (2015) – Editura Humanitas. Volum de interviuri, portrete şi pagini de jurnal cu Antonio Pappano, Violeta Urmana, Daniele Gatti, Hélène Grimaud, Jordi Savall, Maxim Vengerov, Lawrence Foster, Vadim Repin, Katia şi Marielle Labèque, Pinchas Zukerman şi mulţi alţii.

BUCUREŞTIUL MEU (2016) – Editura Humanitas (volum colectiv) - o strălucitoare, bine provocatoare şi miezoasă „carte-maslu“, aşa cum nimerit li s-a spus volumelor colective de la Humanitas care povestesc feeric lumi de altădată, cu (stră)bunici fabuloşi, muzici adolescentine, reverii gastronomice, cărţi formatoare, jubilaţii senzoriale, caznele milităriei, mizeriile ceauşismului şi „casele vieţilor noastre“. Recapitulat cu fervoare de bucureşteni, dar şi adoptat cu vădită empatie de autori născuţi în orice alte locuri - oraşul îşi dezvăluie aici cu lentori de odaliscă fermecele, fie-n Cotroceni, pe Lipscani, Ştirbei-Vodă, la Ateneu, în Cişmigiu, Obor sau Piaţa Romană.

Marius Constantinescu are o carte de vizită impresionantă în plan cultural: numeroase emisiuni de televiziune (Marile picturi ale lumii, V… de la vizual, Jurnal Cultural, Profil. Poveste. Personaj, Arte, carte şi capricii, Top Cultura), proiecte internaţionale precum Festivalului Internaţional George Enescu sau Gaudeamus, interviuri în exclusivitate. Ca jurnalist a obţinut trei premii APTR, dar Marius este şi scriitor, publicist, traducător, consultant literar, MC pentru evenimente culturale de anvergură, iar în prezent susţine cursuri şi ateliere de perfecţionare pentru publicul matur.

Lista personalităţilor cu care Marius Constantinescu a realizat interviuri este, probabil, unică în rândul jurnaliştilor români din generaţia sa: Salman Rushdie, Virginia Zeani, Oana Pellea, Jean-Yves Thibaudet, Viorica Cortez, Sandra Pralong, Alex. Gâlmeanu, Radu Paraschivescu, Alex. Leo Șerban, Petrikă Ionescu, Răzvan Mazilu (Profil, poveste, personaj), Antonio Pappano, Julia Migenes, Jordi Savall, Riccardo Chailly, Hélène Grimaud, Thomas Hampson, William Christie, Khatia Buniatishvili, Charles Dutoit, Anne-Sophie Mutter, Daniele Gatti, Katia & Marielle Labeque, Vadim Repin, Ion Marin (Interviurile Festivalului GEORGE ENESCU), Romano Ricci, David Frossard, Marc Chaya (Arte, carte şi capricii), José Carerras, Eric-Emmanuel Schmitt, Nelly Miricioiu, Evgheni Vodolazkin, Remus Azoiței, Naomi Campbell, Sarah Dunant, Pascal Bruckner, Andrew Solomon, Djimon Hounsou, Eshkol Nevo, Luciano Pavarotti, Marina Krilovici, Leontina Văduva.