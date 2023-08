Marea Britanie: BBC confirmă că semifinalele vor rămâne la BBC One în 2024

Kalpna Patel-Knight, șeful departamentului de divertisment la BBC, a confirmat recent că semifinalele Eurovision Song Contest din 2024 vor rămâne pe BBC One după succesul show-urilor de anul acesta la Liverpool.

În anii precedenți, BBC luase decizia de a difuza semifinalele pe unul dintre canalele sale secundare, fie BBC Three, fie BBC Four, și nu canalul emblematic al postului public de televiziune, BBC One.

Concursul Eurovision din 2023, care a fost găzduit în numele Ucrainei, a înregistrat cifre record de audienta la BBC, făcându-l cel mai vizionat concurs din istoria televiziunii britanice.

Întrucât atenția începe acum să se îndrepte spre 2024, acest anunț vine și cu alte știri, un indiciu asupra modului în care Regatul Unit și-ar putea alege melodia, punând totodată capăt zvonurilor despre o emisiune de selecție sau revenirea Eurovision: You Decide .

Declarația lansată de șeful de divertisment al BBC:

„De fapt, a fost foarte bine să lucrez cu Tap și să folosești experienta lor. Am avut doi finaliști uimitori, iar publicul britanic a fost în spatele lor. Sam Ryder este un adevărat superstar acum. Piesa din acest an a fost în top zece și s-a descurcat foarte bine.

Oamenii mi-au spus: „Ar trebui să facem un spectacol mare la BBC, cum ne alegem următorul artist?” Este un lucru mare să cânți live în acele arene uriașe și ai nevoie de un interpret cu adevărat experimentat care a făcut spectacole în arena, înainte de a face asta. Cred că vom continua să mergem la specialiști din industrie pentru a ne ajuta să ne alegem artistul în viitor.”

Sursa: eurovoix.com