Maia Morgenstern, invitată la "Mic dejun cu un campion"

Maia Morgenstern ia micul dejun alături de telespectatorii TVR 2, pe 13 octombrie, la ora 10.00, la invitația Danielei Zeca Buzura. Emisiunea se difuzează ulterior pe TVR 3, TVR lnternațional și TVR MOLDOVA - detalii în articol.

’’Suntem importanţi dacă facem ceva curajos, valoros şi nu doar pentru că ne aflăm alături de alţii, într-un pluton de prestigiu’’ crede Maia Morgenstern, pe care gloria de a fi jucat alături de vedete ale cinematografiei mondiale nu a abătut-o niciodată din drum.

O poveste de viaţă împărtăşită graţie Danielei Zeca Buzura, amfitrionul Micului dejun cu un campion.



La întâlnirea matinală de astăzi, Maia Morgenstern a răspuns fără a-i adresa de două ori aceeaşi invitaţie. ’’Urmăresc emisiunea ori de câte ori am timp şi, de regulă, sâmbăta o petrec alături de copii, aşa că v-am văzut destul de des, mai ales că mulţi dintre confraţii mei de breaslă au trecut prin cafeneaua unde filmaţi’’ – ne-a mărturisit Maia la telefon.





’’Cariera mea în teatru a debutat cu un eşec’’ spunea într-un interviu, mai demult, Maia Morgenstern. Greu de crezut, revăzând-o zilele acestea la înregistrările din platourile televiziunii pentru sitcom-ul de la TVR 2.



De o răpitoare frumuseţe, cu o interpretare pătimaşă a fiecărui rol, cu o dăruire totală pe scenă, Maia a debutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, acolo unde ’’îşi făceau mâna’’ cei mai talentaţi tineri actori care terminau Institutul de Teatru. După cei trei ani de stagiatură, au urmat Teatrul Naţional Bucureşti şi, firesc, Teatrul Evreiesc de Stat.



Dintre multele roluri pe care le-a jucat, publicul îşi aduce aminte cu siguranţă de Lola din ’’Îngerul albastru’’ (Der Blaue Engel) sau Kathleen Hogan în ’’Park Your Car in Harvard Yard’’. Nici regizorii de film n-au rămas insensibili la performanţa sa actoricească, drept pentru care a fost una dintre cele mai solicitate actriţe pentru partiturile din film.

Din 1984, când a debutat în ’’Secretul lui Bachus’’ (era încă studentă) a jucat în peste douăzeci de filme şi seriale de televiziune. Notabile rămân rolurile din ’’Balanţa’’ (regia Lucian Pintilie), ’’Cel mai iubit dintre pământeni’’ (regia Şerban Marinescu), dar şi un rol internaţional într-un film care a însemnat enorm pentru cariera ei, Fecioara Maria din ’’Patimile lui Hristos’’ (regia Mel Gibson).



Faima ei a depăşit demult graniţele României, fiind una dintre cele mai apreciate figuri ale scenei şi ecranului. Cu toate acestea, principalele sale realizări şi satisfacţii sunt copiii şi viaţa plină de evenimente pe care o trăieşte, oamenii cu care s-a întâlnit sau provocările neaşteptate la care a trebuit să facă faţă.



O personalitate a generaţiei optzeciste, astăzi, Maia Morgenstern este şi directorul unui teatru care, de curând, a împlinit 70 de ani de istorie. Aici îşi exersează capacitatea managerială urmărind cu tenacitate ca această instituţie unică – este singurul teatru de limbă idiş din Europa – să aibă nu numai o sală de spectacole modernă şi echipată, dar şi trupa, şi inclusiv repertoriul acesteia să fie puncte de atracţie pentru spectatorii români şi străini.



În 2012, alături de alte personalităţi ale vieţii culturale româneşti, a fost decorată de către ambasadorul Franţei, Philippe Gustin, cu Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Cavaler, iar în 2018, preşedintele României, Klaus Iohanis, i-a conferit Ordinul Naţional pentru Merit, în grad de Mare Ofiţer. Sunt două distincţii care întăresc recunoaşterea meritelor profesionale deosebite ale unei personalităţi artistice precum Maia Morgenstern.





’’A venit prompt la program. Ca un ceas. Fără nicio întârziere. Trăgea după sine un troler enorm.’’Disciplina’’ - zice. ’’E o zi plină. Am mai multe repetiţii şi o înregistrare. Am aici tot ce-mi trebuie astăzi’’, şi imediat desface geamantanul în care se aflau haine, farduri, accesorii, adică întregul său univers ambulant. O aşteptam cu studioul pregătit pentru filmare, gata de start. O lumină caldă, frumoasă, o înconjura dezvăluindu-i parcă maturitatea. Părul grizonat strălucea într-un fel anume. Rozul diafan, pudrat, al eşarfei îi sublinia fragilitatea, dar privirea pătrunzătoare spunea totul despre atenţia alertă la fiecare detaliu. Am privit-o din spatele platoului depănând amintiri preţioase, despre mama sa, despre copii, despre iubiri şi roluri, despre întâmplări ale vieţii de care s-a detaşat sau de care încă se ancorează, dar toate acestea erau rostite şoptit, ca şi cum nu ar fi vrut să tulbure aerul. Am văzut-o în atâtea spectacole în care interpreta roluri grele, de compoziţie, încât confesiunea de astăzi părea a unui alt om. Actorul în esenţă este un călător în viaţa sa. Poartă cu sine atâtea existenţe. Nu sunt o povară. Sunt aripi care-l poartă simultan pe deasupra şi înlăuntrul lucrurilor. Puţini ştiu să menţină echilibrul dintre fantasmă şi realitate. Dar un mare actor la Maia Morgenstern ştie şi simte unde se termină rolul şi unde începe viaţa sa adevărată’’ – Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii.

***

Program de difuzare:

TVR 2: sâmbătă, 13 octombrie 2018, ora 10:00; luni, 15 octombrie, ora 11:00; miercuri, 17 octombrie 2018, ora 5:00

TVR 3: duminică, 14 octombrie 2018, ora 9:00

TVR Internațional: sâmbătă, 20 octombrie 2018, ora 9:00

TVR MOLDOVA: sâmbătă, 13 octombrie 2018, ora 10:00