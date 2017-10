„Ma, Mi, Joi”, ba sâmbătă, cu Roxana Dumitrache la #creativ

A terminat ştiinţe politice la Bucureşti ca şef de promotie. Masteratul - la London School of Economics, cu prima medie din an şi calificativul Magna cum laudae . Scrie literatură, este pasionată de arabă şi practică scrima. Facem cunoştinţă cu invitata Claudiei Spătărescu la #creativ pe 28 octombrie, de la 23.00, la TVR 1 şi TVR+.

Prima prezenţă feminină în seria de invitaţi a noului sezon #creativ, Roxana Dumitrache, este şi o feministă convinsă. S-a născut în Bucureşti, dar a copilarit în Suceava, unde şcoala a fost principala ei pasiune. A studiat ştiinţe politice la Bucureşti, fiind şef de promotie. Masteratul l-a făcut la Londra, la London School of Economics. A avut prima medie din an, primind calificativul Magna cum laudae. A lucrat ca cercetător pentru Comisia Europeană, iar mai apoi a fost consultant extern în Parlamentul României. În prezent lucrează la Institutul Cultural Român, unde este Coordonator de programe, Direcția Relații Internaționale. Este blogger şi scrie, deopotriva, literatură. Primul său volum, “Ma, Mi, Joi” există deja sub forma de e-book şi va fi publicat în curând şi în varianta clasică.

„Roxana m-a impresionat mai întâi prin CV-ul ei, mai apoi cu personalitatea sa caldă, modestă şi justiţiară. Este genul de personaj extrem de inteligent şi onest, pe care orice roman şi-ar dori să îl vadă în politica românească, însă ea mi-a mărturisit în emisiune că nu crede că va intra în politică. Deşi, este dispusă să lucreze pro bono pentru o persoană curată şi cinstită care ar dori să fie un parlamentar, a cărui intenţie şi acţiune să fie apărarea cu orice preţ a drepturilor şi bunăstării românilor”, ne dezvăluie Claudia Spătărescu din conţinutul episodului care va fi difuzat sâmbătă, 28 octombrie de la ora 23.00 la TVR 1 şi TVR+.

Filmările au avut loc în spaţii pe care Bucureştiul le dezvăluie doar celor care caută cu adevărat frumuseţile sale: pe malul Dâmboviţei, pe o terasă suspendată şi deasupra unei clădiri înalte de pe bulevardul Magheru, de unde se vede tot Bucureştiul cu atracţiile şi defectele sale.

„Am filmat şi acasă la Roxana, şi vom putea admira chiar colţişorul unde ea scrie literatură. De asemenea, am rugat-o pe Roxana să ne scrie ceva şi în limba arabă, întrucât aceasta este una din limbile care o pasionează în ultimul timp. Am provocat-o, de asemenea, să mă înveţe câteva lucruri despre scrimă, sport pe care îl practică în timpul liber şi nu în ultimul rând, am însoţit-o pe Roxana Dumitrache la Marşul împotriva violenţei domestice, care a avut loc în Bucureşti în data de 14 octombrie, un marş la care ea participă an de an”, adaugă prezentatoarea emisiunii, Claudia Spătărescu.

În episodul #creativ de sâmbăta aceasta, telespectatorii vor descoperi că România are resurse care pot crea un viitor mai bun, că sunt printre noi tineri foarte bine pregătiţi, şcoliţi la facultăţi prestigioase din România şi din străinătate. Important este ca ei să iasă mai mult în faţă, să fie mai bine cunoscuţi şi creditaţi de noi toţi. Iar #creativ tocmai asta face: îi aduce în lumina reflectorului.

Aşa cum ne-am obişnuit, emisiunea #creativ este filmată cu telefonul, cu camere gopro şi camere profesionale din TVR, pentru o alternare rapidă a cadrelor şi un ritm alert de montaj.

Imagine: Andrei Coruţ, Iulian Ene

Asistenţi imagine: Valentin Petre

Sunet: Florin Popescu, Viorel Popescu

Postprocesare sunet: Cornel Ciuleanu

Ilustrator muzical: Camelia Vasile

Montaj: Robert Kallos

Producător: Alina Amza

Realizator: Claudia Spătărescu

Despre #creativ

Sunt profesionişti în domeniile alese, dar, dintr-un motiv sau altul, nu sunt cunoscuţi încă de publicul larg. Sunt oameni complecşi, sinceri, direcţi în exprimare şi asumaţi, având pasiuni puternice şi în afara meseriilor lor. O generaţie autentică, ce merită prezentată autentic. Realizatoarea TVR Claudia Spătărescu face portretul câtorva dintre tinerii energici ai zilelor noastre la #creativ. În fiecare sâmbătă, de la 23.00, la TVR 1 şi TVR+.