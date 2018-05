Luna mai, bogată în surprize cinematografice la TVR 2

De la comedii şi filme romantice, până la drame, filme istorice şi cele mai îndrăgite producţii româneşti, TVR 2 a pregătit telespectatorilor o selecţie de filme pentru toate gusturile. Printre cele mai aşteptate: CIULEANDRA (România-RFG, 1985), UN PROFET (Franţa, 2009), DHEEPAN (Franţa, 2015), dar şi UN AMERICAN LINIŞTIT (SUA, 2002).

În minivacanţa de 1 Mai ne vom relaxa cu filme romantice VOCEA IUBIRII şi SUB SOARELE TOSCANEI (30 aprilie) şi comedii româneşti savuroase EU, TU ŞI OVIDIU şi PĂCALĂ SE ÎNTOARCE (1 mai).

Aşa cum ne-am obişnuit, filmele de colecţie ne întâmpină în fiecare miercuri la TELECINEMATECĂ, iar printre titlurile aşteptate cu nerăbdare se numără VIU SAU MORT (SHOOT TO KILL – SUA, 1988) cu Sidney Poitiers, Tom Berenger şi Kirstey Alley, dar şi un western plin de aventuri din 1961, ESCORTA MORŢII (THE DEADLY COMPANIONS – SUA), cu Maureen O'Hara şi Brian Keith.

Şi în această lună, „Filmul de artă” a pregătit câteva surprize. Duminică, 6 mai, de la ora 22.00, telespectatorii TVR 2 sunt invitaţi să urmărească un film franţuzesc cu multe premii şi nominalizări la prestigioase festivaluri de profil: „UN PROFET (UN PROPHETE –2009)”. În regia lui Jacques Audiard, cu Tahar Rahim şi Niels Arestrup în rolurile principale, producţia a primit Marele Premiu al Juriului – Festivalul de la Cannes, Premiul BAFTA pt cel mai bun film străin, nominalizare la Oscar şi Globul de Aur pt cel mai bun film străin, 9 premii Cesar şi Premiul Academiei Europene de Film pentru cel mai bun actor.

Iubitorii producţiilor româneşti sunt invitaţi la CIULEANDRA – (România-RFG, 1985). Duminică, 6 mai, de la ora 13.00, telespectatorii TVR pot urmări un thriller psihologic în regia lui Sergiu Nicolaescu după după romanul omonim al scriitorului Liviu Rebreanu. Cu o distribuţie de excepţie ce reuneşte actorii Ștefan Iordache, Gheorghe Cozorici, Ion Rițiu și Anca Nicola (Anca Szonyi), CIULEANDRA a fost propunerea României la Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin în 1986.

LUNI, 30 APRILIE

VOCEA IUBIRII (THE OTHER END OF THE LINE – SUA 2008)

Ora:15.00 (TVRHD)

Regia: James Dodson

Cu: Jesse Metcalfe, Sara Foster, Anupam Kher, Shriya Saran

Comedie romantică. Priya lucrează la un call-center din India, dar vorbeşte engleza cu un accent american impecabil, recomandându-se drept Jennifer. Tot discutând la telefon cu Granger, un client din San Francisco, cei doi tineri se plac şi stabilesc să se întâlnească. Dornică să scape de autoritatea părinţilor, care i-au ales deja un soţ, Priya fuge la San Francisco şi îl întâlneşte pe băiatul de care s-a îndrăgostit, dar fără să-i spună că tot ea este şi "Jennifer". Visul romantic durează o zi, după care tinerii îndrăgostiţi dau piept cu realitatea: Granger află că a fost minţit şi se simte înşelat, iar părinţii Priyei debarcă furioşi în America, pe urmele fiicei rebele.

SUB SOARELE TOSCANEI (UNDER THE TUSCAN SUN – SUA, 2003)

Ora: 21.00



Regia: Audrey Wells

Cu: Diane Lane, Raoul Bova, Sandra Oh

Dramă. Frances Mayes e o scriitoare de 35 de ani din San Francisco, pe care divorţul a lăsat-o deprimată şi incapabilă să scrie măcar un rând. La sfatul prietenei ei îngrijorate Patti, Frances face o călătorie în însorita Toscană, unde, cucerită de peisaje şi de istoria locurilor, se lasă pradă unui impuls şi îşi cumpără o vilă. Tânăra americancă se dedică renovării noii ei case, îşi face prieteni printre vecini şi are chiar o aventură cu un italian fermecător... şi totuşi, în adâncul sufletului, se teme că dorinţa ei de a avea o nouă familie, o a doua şansă, nu se va realiza niciodată.

*Nominalizare la Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă

MARŢI, 1 MAI

EU, TU ŞI OVIDIU (România, 1977)

Ora: 15.00

Regia: Geo Saizescu

Cu: Florin Piersic, Violeta Andrei, Draga Olteanu-Matei, Coca Andronescu

Comedie. Un director şi o ingineră de la uzine rivale - una din Bucureşti, cealaltă din Constanţa – au o idilă la mare, fără a-şi cunoaşte adevărata identitate. Încurcăturile comice se ţin lanţ, în contextul unei anchete de la "centru" asupra unor presupuse nereguli în cadrul uneia dintre uzine.

PĂCALĂ SE ÎNTOARCE (România, 2006)

Ora: 21.00

Regia: Geo Saizescu

Cu: Denis Ştefan, Sebastian Papaiani, Anemona Niculescu, Valentin Teodosiu

Comedie. Păcălici, un tânăr fără prea multe pretenţii de la viaţă, s-a săturat de hoinărit prin lume şi, mânat de dorul de casa părintească, se hotărăşte să se întoarcă în patrie. Începând de la graniţă, pe care o trece fără paşaport, răspunzând la ghicitorile vameşului, şi până acasă, el va trăi aventuri demne de numele său şi, îi va veni de hac celui de care toată lumea se teme, răspopitul Şorici.

MIERCURI, 2 MAI

IRONIA SORŢII (IRONYA SUDBY - URSS, 1975)

Ora: 15.00 Prima parte

Regia: Eldar Riazanov

Cu: Andrei Meagkov, Barbara Brilska, Valentina Talîzina

Comedie – după piesa "Odată, în noaptea de Anul Nou", de Emil Braghinski și Eldar Riazanov. În ajun de An Nou, un grup de prieteni din Moscova se întâlnesc la saună şi se îmbată criţă, tot ciocnind în cinstea apropiatei nunţi a unuia dintre ei, Jenia Lukaşin. Drept urmare, în loc să ajungă acasă la logodnică, Jenia ajunge la aeroport, unde-l conduc prietenii, prea beţi ca să-şi dea seama ce se întâmplă. Eroul nostru se trezeşte a doua zi la Leningrad şi, cum aburii beţiei nu s-au risipit de tot, urcă într-un taxi şi cere să fie dus acasă. Soarta face ca, în Leningrad, să existe o stradă cu acelaşi nume ca cea din Moscova; mulţumită uniformităţii arhitecturii sovietice, blocurile şi apartamentele arată toate la fel. Jenia crede că a ajuns acasă, dar, de fapt, a aterizat nepoftit în apartamentul unei tinere pe nume Nadia. Şi aventura de Anul Nou abia începe...

TELECINEMATECA

VIU SAU MORT (SHOOT TO KILL – SUA, 1988)

Ora: 21.00

Regia: Roger Spottiswoode

Cu: Sidney Poitiers, Tom Berenger, Kirstey Alley

Thriller. Warren Stantin, agent FBI, şi Jonathan Knox, călăuză montană, sunt pe urmele unui criminal care încearcă să treacă graniţa în Canada, prin munţi. La început, fiecare îl priveşte cu reticenţă pe celălalt, dar aventurile prin care trec împreună în sălbăticie îi apropie.

JOI, 3 MAI

ABEL ÎN AMERICA (ABEL AMERIKABAN – Ungaria, 1998)

Ora: 15.00 Prima parte

Regia: Sandor Mihalyfi

Cu: Levente Ilyes, Sandor Horvath

Dramă, după un roman de Tamasi Aron. În anii 1920, tânărul Abel îşi părăseşte Transilvania natală şi emigrează în America, sperând să aibă parte de un trai mai bun. Peripeţiile printre străini, deşi adesea umilitoare, fac din el un om mai puternic şi mai bun.

MOBY DICK (MOBY DICK – Germania, Austria, 2011)

TVR HD Partea a doua

Ora: 21.00

Regia: Mike Barker

Cu: William Hurt, Ethan Hawke, Charlie Cox, Gillian Anderson, Billy Boyd

Aventuri, ecranizarea romanului omonim al lui Herman Melville. Ishmael, unicul supravieţuitor al unui naufragiu, istoriseşte povestea căpitanului Ahab de pe nava Pequod, urmărit de obsesia sinucigaşă de a omorî legendara balenă albă Moby Dick, care îi pricinuise pierderea unui picior.

VINERI, 4 MAI

ABEL ÎN AMERICA (ABEL AMERIKABAN – Ungaria, 1998)

Ora: 14.00 Partea a doua

Regia: Sandor Mihalyfi

Cu: Levente Ilyes, Sandor Horvath

PENUMBRA (HALF LIGHT – SUA 2006)

Ora: 21.00 (TVR HD)

Regia: Craig Rosenberg

Cu: Demi Moore, Hans Matheson, Henry Ian Cusick

Thriller. Rachel Carlson, o scriitoare americană care trăieşte în Londra, îşi revine cu greu după pierderea copilului ei, mort înecat. Simţindu-se vinovată că nu l-a supravegheat destul de bine pe micul Thomas, ea se lasă pradă depresiei şi ajunge să şi divorţeze. Ca o ultimă încercare de a-şi repune viaţa în ordine, Rachel se retrage pentru o perioadă într-un sat izolat de pe coasta Scoţiei, dar nici acolo lucrurile nu merg mai bine. Femeia se simte urmărită de fantoma lui Thomas şi câteva întâmplări inexplicabile din jurul ei o fac să se îndoiască de propria-i luciditate...

PREŢUL PASIUNII (THE LEDGE - SUA 2011)

Ora: 23.00 (TVR HD)

Regia: Matthew Chapman

Cu: Charlie Hunnam, Liv Tyler, Patrick Wilson, Terrence Howard

Thriller. Detectivul Hollis Lucetti se confruntă cu un caz delicat: un bărbat s-a urcat pe acoperişul unei clădiri foarte înalte, hotărât să se arunce în gol. În timp ce încearcă să-l convingă să nu-şi ducă planul la îndeplinire, Lucetti află întreaga poveste a tânărului disperat din faţa lui, pe nume Gavin. Implicat într-o relaţie pasională cu o femeie căsătorită, Gavin e şantajat de soţul acesteia, care îşi obligă rivalul să aleagă moartea pentru a o salva pe femeia iubită.

SÂMBĂTĂ, 5 MAI

UN SOŢ ÎN PLUS (ACCIDENTAL HUSBAND – SUA, 2008)

Ora: 20.00

Regia: Griffin Dunn

Cu: Uma Thurman, Colin Firth, Jeffrey Dean Martin

Comedie romantică. Emma Lloyd are o carieră înfloritoare de consilier marital, un talk show radiofonic şi o relaţie minunată cu logodnicul ei, Richard. Planurile îi sunt date peste cap când află că, în urma unei încurcături, este deja căsătorită legal cu un bărbat, pe care nici măcar nu-l cunoaşte. Cu nunta care bate la uşă, Emma încearcă să-l găsească pe necunoscut pentru a obţine divorţul. "Soţul" se dovedeşte a fi un chipeş pompier, greşeala de la starea civilă se dovedeşte a nu fi fost un act întâmplător, iar Emma trebuie să ia o decizie delicată - să pornească în viaţa sigură şi planificată alături de Richard sau să rămână căsătorită cu mereu surprinzătorul Patrick ?

DUMINICĂ, 6 MAI

CIULEANDRA (România-RFG, 1985=

Ora: 13.00

Regia: Sergiu Nicolaescu

Cu: Ştefan Iordache, Gheorghe Cozorici, Ion Riţiu, Anca Nicola, Ulrike Blome

Dramă, după romanul cu acelaşi titlu de Liviu Rebreanu. Într-o noapte furtunoasă a anului 1925, pe când se pregătea să meargă la o recepție organizată la Palatul Regal, Puiu Faranga o ucide pe soția sa, Madelaine, strângând-o de gât. El își mărturisește crima în faţa tatălui său, Policarp Faranga, afirmând că nu a avut niciun motiv. Policarp Faranga, care este şi ministrul Justiției, vorbeşte cu prefectul poliției Capitalei și cu procurorul Zamfir și decid să mușamalizeze cazul. Ca să scape de închisoare, Puiu Faranga e internat de tatăl său în sanatoriul profesorului Chirileanu. Ministrul vrea să obțină pentru fiul său un atestat medical care să confirme nebunia temporară a pacientului.

FILM ISTORIC ROMÂNESC – CENTENARUL MARII UNIRI

HAIDUCII LUI ŞAPTECAI – România, 1971

Ora: 20.00

Regia: Dinu Cocea

Cu: Florin Piersic, Marga Barbu, Toma Caragiu

Aventuri. În Muntenia, în plină epocă fanariotă, domnița Ralu are nevoie de un milion de galbeni pentru a cumpăra de la Viena o colecție de bijuterii. Pentru a-i îndeplini dorința, domnitorul fanariot instituie birul văcăritului, ducând la sărăcirea poporului. Ceata de haiduci condusă - după moartea căpitanului Amza - de Anghel Șaptecai, încearcă să recupereze banii smulși cu forța de la oamenii chinuiți.

FILMUL DE ARTĂ

UN PROFET (UN PROPHETE – Franţa, 2009)

Ora: 22.00

Regia: Jacques Audiard

Cu: Tahar Rahim, Niels Arestrup

Dramă. Condamnat la 6 ani după gratii, analfabet la 19 ani şi singur pe lume, Malik El Djebena pare cel mai fragil dintre deţinuţii din închisoare. De la început, pare menit să fie victima unui grup de corsicani care face legea în interiorul închisorii. Dar Malik e descurcăreţ şi le câştigă încrederea, devenind tot mai puternic şi mai dur, ajungând, în cele din urmă, să-şi creeze propria reţea...

*Marele Premiu al Juriului – Festivalul de la Cannes

*Premiul BAFTA pt cel mai bun film străin

*Nominalizare la Oscar si Globul de Aur pt cel mai bun film străin

*9 premii Cesar

*Premiul Academiei Europene de Film pentru cel mai bun actor

SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ

MARELE JAF AL TRENULUI (THE GREAT TRAIN ROBBERY – Marea Britanie, 2013)

Ora: 18.00 (TVR HD)

Regia: Julian Jarrold, James Strong

Cu: Robert Glenister, Jack Roth, Luke Evans

Film poliţist, acţiune. "Marele jaf" s-a petrecut în realitate în data de 8 august 1963, când, între Glasgow şi Londra, s-au furat din trenul poştal 2,6 milioane de lire. Prima parte a miniseriei reflectă întâmplările din perspectiva atacatorilor, iar partea a doua, din perspectiva poliţiştilor care pornesc pe urmele hoţilor.

LUNI, 7 MAI

LINIŞTE ŞI PACE (SPOKOJ – Polonia, 1980)

Ora: 15.00 (TVR HD)

Regia: Krzysztof Kieslowski

Cu: Jerzy Stuhr, Izabella Olszewska, Jerzy Trela

Dramă. Antek, un tânăr polonez, este eliberat din închisoare după o sentinţă de trei ani. Sperând să-şi poată schimba norocul, el se angajează pe un şantier de construcţii, apoi se şi însoară. Însă noua lui viaţă fericită şi liniştită e întreruptă brusc de un conflict între colegii săi şi directorul şantierului, cu consecinţe dramatice pentru Antek.

MARŢI, 8 MAI

VIAŢA ŞI IUBIRILE LISEI (UTTA DANELLA: LISA SCHWIMMT SICH FREI - Germania 2014)

Ora: 15.00 (TVR HD)

Regia: Peter Stauch

Cu: Suzan Anbeh, Stephan Luca, Janek Rieke

Dramă. Lisa şi Hugo, un cuplu de arhitecţi, par să aibă o familie perfectă până când, plecat în China într-o călătorie de serviciu, Hugo dispare fără urmă. Deşi cuprinsă de disperare, Lisa se străduieşte să se ocupe singură de afaceri şi de copii, dar lucrurile merg tot mai prost. Apoi, la fel de brusc, soţul rătăcitor apare în pragul casei, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat...

NOAPTEA TRĂDĂRII (BADGE OF BETRAYAL – Canada, 2014)

Ora: 21.00

Regia: Brenton Spencer

Cu: Julie Benz, Rick Ravanello, Chelah Horsdal

MIERCURI, 9 MAI

IRONIA SORŢII (IRONYA SUDBY - URSS, 1975)

Ora: 15.00 (Partea a doua)

Regia: Eldar Riazanov

Cu: Andrei Meagkov, Barbara Brilska, Valentina Talîzina

Comedie – după piesa "Odată, în noaptea de Anul Nou", de Emil Braghinski și Eldar Riazanov. În ajun de An Nou, un grup de prieteni din Moscova se întâlnesc la saună şi se îmbată criţă, tot ciocnind în cinstea apropiatei nunţi a unuia dintre ei, Jenia Lukaşin. Drept urmare, în loc să ajungă acasă la logodnică, Jenia ajunge la aeroport, unde-l conduc prietenii, prea beţi ca să-şi dea seama ce se întâmplă. Eroul nostru se trezeşte a doua zi la Leningrad şi, cum aburii beţiei nu s-au risipit de tot, urcă într-un taxi şi cere să fie dus acasă. Soarta face ca, în Leningrad, să existe o stradă cu acelaşi nume ca cea din Moscova; mulţumită uniformităţii arhitecturii sovietice, blocurile şi apartamentele arată toate la fel. Jenia crede că a ajuns acasă, dar, de fapt, a aterizat nepoftit în apartamentul unei tinere pe nume Nadia. Şi aventura de Anul Nou abia începe...

TELECINEMATECA

ESCORTA MORŢII (THE DEADLY COMPANIONS – SUA 1961)

Ora: 21.00 (TVR HD)

Regia: Sam Peckinpah

Cu: Maureen O'Hara, Brian Keith

Western, aventuri. Kit Tilden tocmai şi-a pierdut fiul, împuşcat accidental în timpul jafului unei bănci, şi vrea să-l înmormânteze alături de tatăl său, într-un orăşel abandonat, aflat pe teritoriul apaşilor. Autorul fără voie al crimei, un fost sergent, insistă s-o însoţească în călătoria primejdioasă prin inima deşertului.

JOI, 10 MAI

CASA MAIMUŢELOR DE PIATRĂ (A KŐMAJMOK HÁZA - Ungaria, 2014)

Ora: 15.00

Regia: Gergo Fonyo

Cu: Erik Jarja, Virag Hajdu

Dramă. Un băieţel îşi regăseşte tatăl, care îl abandonase cu ceva timp în urmă, din cauza unor probleme cu legea.

EFECTE PERSONALE (PERSONAL EFFECTS – SUA, Germania, 2009)

Ora: 21.00 (TVR HD)

Regia: David Hollander

Cu: Ashton Kutcher, Michelle Pfeiffer, Kathy Bates

VINERI, 11 MAI

MARTORUL (A TANÚ - Ungaria, 1969)

Ora: 14.00 (TVR HD)

Regia: Péter Bacsó

Cu: Ferenc Kállai, Lajos Öze

UN AMERICAN LINIŞTIT (THE QUIET AMERICAN - SUA, 2002)

Ora: 21.00

Regia: Phillip Noyce

Cu: Michael Caine, Brendan Fraser, Thi Hai Yen Do

Thriller. Alden Pyle, un tânăr american însărcinat cu o misiune umanitară, debarcă la Saigon în toamna lui 1952, în toiul luptei de rezistenţă a vietnamezilor împotriva prezenţei coloniale franceze. Dornic să vină în ajutorul populaţiei locale şi să cunoască ţara, el se împrieteneşte cu corespondentul ziarului "London Times", Thomas Fowler, pentru care Vietnamul nu are secrete. În scurtă vreme, Pyle se simte atras de Phuong, tânăra iubită vietnameză a lui Fowler, la fel de frumoasă şi de misterioasă ca oraşul Saigon. Cei trei, prinşi într-un triunghi amoros exploziv, vor recurge la dezvăluiri şi la lovituri de teatru.

*Nominalizări la premiile Oscar, Globul de Aur şi BAFTA pentru cel mai bun actor (Michael Caine)

TRUPA DE ELITĂ (TROPA DE ELITE - Brazilia, SUA)

Ora: 23.00

Regia: Jose Padilha

Cu: Wagner Moura, André Ramiro, Caio Junqueira

Film de acţiune. Rio de Janeiro, 1997. Neto Gouveia şi Andre Matias, prieteni din copilărie, au devenit poliţişti din dorinţa de a lupta contra infractorilor din oraşul lor. Corupţia din interiorul poliţiei, însă, îi descumpăneşte. Prost echipaţi, colegii lor fraternizează adesea cu traficanţii de droguri, în schimbul unor taxe de protecţie. Recrutaţi de către căpitanul Roberto Nascimento în echipa de operaţiuni speciale, Neto şi Matias participă la o misiune extrem de periculoasă: trupa de elită are ordin de a eradica traficul de stupefiante dintr-o favela în vecinătatea căreia va face o vizită Papa Ioan Paul al II-lea.

Premiul Ursul de Aur – Festivalul de Film de la Berlin

SÂMBĂTĂ, 12 MAI

ECATERINA DIN ALEXANDRIA (KATHERINE OF ALEXANDRIA - Marea Britanie, 2014)

Ora: 20.00 (TVR HD)

Regia: Michael Redwood

Cu: Nicole Keniheart, Peter O’Toole, Joss Ackland

Dramă. Răpită din Egipt de împăratul roman Maxenţiu, pe când avea doar 13 ani, tânăra Ecaterina – cea care va fi venerată, peste secole, ca sfântă mare muceniţă – se converteşte la creştinism şi se dedică studiului. Fascinat de frumuseţea şi de mintea ei sclipitoare, împăratul vrea s-o ia de soţie, dar este refuzat, fata reproşându-i persecuţiile împotriva creştinilor. Maxenţiu convoacă atunci 50 dintre cei mai de seamă filosofi ai imperiului, în speranţa că aceştia vor respinge argumentele ei pro-creştine, însă Ecaterina câştigă dezbaterea. Furios, împăratul o condamnă atunci la moarte prin tragere pe roată. Legenda spune că, după martiriul ei, îngerii au purtat trupul Ecaterinei pe Muntele Sinai din Egipt.

DUMINICĂ, 13 MAI

CUCOANA CHIRIŢA (România, 1986)

Ora: 13.00

Regia: Mircea Drăgan

Cu: Draga Olteanu Matei, Dem Rădulescu, Ileana Stana Ionescu

Comedie, ecranizare după piesele lui Vasile Alecsandri. Coana Chiriţa se întoarce de la Paris înapoi în ţară, la Bârzoieni, cu dorinţă de parvenire. La conac se instalează cheful şi voia bună, dar şi mici conflicte, în special cu bărbatul ei, ispravnic, nemulţumit de noile obiceiuri ale nevestei, care vrea să-şi "franţuzească" întreaga familie.

FILM ISTORIC ROMÂNESC – CENTENARUL MARII UNIRI

ZESTREA DOMNIŢEI RALU (România, 1971)

Ora: 20.00

Regia: Dinu Cocea

Cu: Florin Piersic, Aimee Iacobescu, Marga Barbu, Toma Caragiu

Aventuri. După o spectaculoasă evadare din temniţă pusă la cale de tovarăşii săi, Anghel Şaptecai, căpetenia cetei de haiduci, porneşte pe urmele domniţei Ralu şi a zestrei ei de un milion de galbeni. Aventurile îi poartă pe haiduci la Viena, unde domniţa a cumpărat o casetă cu bijuterii, care va deveni motiv de discordie şi de lupte pe viaţă şi pe moarte.

FILMUL DE ARTĂ

DHEEPAN (DHEEPAN – Franţa, 2015)

Ora: 22.00

Regia: Jacques Audiard

Cu: Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan

Dramă. În atmosfera de haos de după războiul civil din Sri Lanka, un membru al grupării rebele Tigrii Eliberării, rătăcit într-o tabără de refugiaţi, cere azil politic în Franţa. Bărbatul are nevoie de o "poveste" credibilă ca să poată ajunge în Europa: i se dă paşaportul unui anume Dheepan şi va porni în călătorie împreună cu o femeie necunoscută şi o fetiţă de 9 ani, care se dau drept soţia şi fiica lui. Ajunsă la Paris, nou-formata familie se stabileşte într-un complex de locuinţe sociale de la marginea metropolei. Angajat ca îngrijitor al câtorva blocuri, Dheepan înţelege în scurt timp că întreaga comunitate e controlată de o bandă violentă de traficanţi de droguri. Spre disperarea lui, locul în care spera să primească o nouă şansă la viaţă devine o zonă de conflict chiar mai înfricoşătoare decât cea din care reuşise să scape.

*Palme d'Or, Festivalul de la Cannes

*9 nominalizări la premiile Cesar