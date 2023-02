London Young Musician of the Year 2022 este „Brilliantul” saptămânii la TVR INFO

La vârsta adolescenţei, Alberta Cristina Badea a cucerit deja inimile publicului meloman şi titluri importante la festivalurile de muzică. O cunoaştem pe 18 februarie, de la ora 14:30, la TVR INFO, într-o nouă ediţie „Brilliant”, cu Loredana Negrilă.

Are doar 15 ani, dar se poate lăuda cu premii la unele dintre cele mai mari festivaluri muzicale naţionale şi internaţionale. Locul I la International Youth Music Competitions Atlanta, SUA sau titlul „Pianistul Anului” la London Young Musician of the Year 2022, Anglia sunt doar două dintre trofeele pe care e scris numele Alberta Cristina Badea.

Cine este talentata pianistă şi care e rolul muzicii, în opinia tinerei, aflăm sâmbătă, într-o nouă premieră a emisiunii „Brilliant”, realizată şi moderată de jurnalista TVR Loredana Negrilă. Aceeaşi ediţie ne emoţionează prin rememorarea poveştii lui Alex Tache, un om devenit înger. „Brilliant” se vede la TVR INFO pe 18 februarie, de la ora 14.30.

„La London Young Musician of the Year am interpretat Enescu pentru că mi-am dorit să transmit tradiția românească”, mărturiseşte tânăra Alberta Badea. Deşi abia la vârsta adolescenţei, pianista are maturitatea de a vedea că „muzica unește oamenii din toate categoriile sociale.” Pentru că muzica nu ţine seamă decât de sensibilitatea fiecăruia dintre noi. Apelând la ea, Alberta a aflat deja cum poate cuceri sufletele celor care o ascultă: „Emoția este arta prin care ajungi la inima publicului”, mai spune ea în interviul acordat jurnalistei TVR şi difuzat în ediţia de sâmbătă a emisiunii.