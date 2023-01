"Locuri, oameni și comori": Constanța subterană

Duminică, 22 ianuarie, de la ora 11:30 pe TVR 3, emisiunea "Locuri, oameni și comori" ne propune premiera "Constanța subterană", partea I. Partea a II-a este programată pe 5 februarie.

Sub pământul pe care călcăm acum în Constanța, sub fiecare metru pătrat de trotuar, sub toate clădirile din centrul orașului sunt urme materiale care dovedesc aici o locuire neîntreruptă de mii de ani.

Orașul s-a ridicat 5 sau chiar 7 metri pe alocuri, straturi peste straturi de locuire, deci de istorie.

Vestigiile pe care le-au scos arheologii la lumină ne spun o poveste uimitoare despre orașul Tomis.

În episodul din 22 ianuarie, vedem o locuință veche de 1.700 de ani, zidul cetății care înconjura Tomisul în perioada greacă, cea mai mare și importantă poartă a cetății din toata Dobrogea, precum și edificiul roman cu mozaic.

Invitați: Ioan Mototolea, manager - Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța; Octavian Mitroi, muzeograf - Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța.

Partea a doua a emisiunii despre Constanța subterană este programată la TVR3 pe 5 februarie.

Credit foto: Emilia Nicolaescu

Echipa TVR:

Șef de producție: Marius Flonta

Imagine: Marian Oprea

Asistent: Gheorghe Dinca

Montaj: Elena Nițu

PPS: Nicu Ganciu

Ilustrația muzicală: Tudor Stănescu

Producător: Emilia Nicolaescu