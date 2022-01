Lituania: Concurenții la Heat Three, Pabandom iš naujo

LRT a anunțat ordinea de intrare în concurs la cea de-a treia serie de spectacole, Heat Three of Pabandom iš naujo! 2022.

Un total de douăsprezece piese vor concura în concurs la Pabandom is naujo!, sâmbătă, 22 ianuarie, a anunțat LRT. Publicul și un juriu vor selecta melodiile care trec în semifinale.

Ordinea pentru Heat Three of Pabandom is naujo! 2022 este după cum urmează:

Gebrasy – Into Your Arms

Mėnulio fazė – Give Me A Sign

Lolita Zero – Not Your Mother

Monika Liu – Sentimental

Rūta Loop – Call Me From the Cold

Basas Pegasas – Ponai

Vilija – Šimtas ir vienas

Vasha – Nepaleidi

Emilija Valiukevičiūtė – Overloaded

Geleibra – Aš jaučiu tave

Gintarė Korsakaitė – Fantasy Eyes

Živilė Gedvilaitė – Lioness

Pabandom este naujo! 2022 include șase spectacole. Începe cu trei serii de spectacole, dintre care primul a avut loc pe 8 ianuarie, două semifinale și o mare finală. Câștigătorul va fi stabilit prin votul publicului 50% și votul juriului 50%. Pentru prima dată, jurații nu vor fi dezvăluiți, iar rezultatele vor fi anunțate la sfârșitul emisiunii astfel încât votul publicului să nu fie influențat.

foto credit: J. Stacevičius / LRT