Lionel Scaloni: Am devenit campioni pe merit! Vreau să sărbătorim acasă, cu fanii noștri!

Lionel Scaloni, selecționerul naționalei Argentinei, a declarat duminică, după victoria din finala Cupei Mondiale, că dacă Messi va dori să joace în continuare pentru echipa reprezentativă, trebuie lăsat să joace.

”Sunt mându că antrenez această echipă. Ei joacă pentru oameni, pentru fanii din Argentina. Nu există egocentrism în echipa noastră, toată lumea trage în aceeași direcție.

Ca antrenor nu pot să spun că nu sunt mâhnit că nu am închis meciul în primele 90 de minute. Am făcut însă un joc grozav, complet, am devenit campioni pe merit. Faptul că am câștigat așa cum am câștigat dublează meritul nostru. Oamenii se bucură pentru că știu că acesta este un moment istoric. Este plăcut să te afli în vârf, e un sentiment incredibil. Primul lucru pe care mi-l doresc este să ajung acasă, în țara mea, și să sărbătoresc alături de compatrioții mei. Vom sărbători cu suporterii, pentru că merită să fie alături de campioni!

Cât despre jucători. Am un portar, Emiliano Martinez, care mi-a spus că va apăra cel puțin două penalti-uri. Messi? Este o plăcere să-l antrenez. Lui ar trebui să-i rezervăm un loc în echipă și pentru viitoarea Cupă Mondială! Dacă el vrea să continue să joace, atunci trebuie să-l lași. Să-I oferi dreptul de a decide! Victoria aceasta este și pentru Diego! Pentru că Diego este întotdeauna cu noi și cred că el se bucură de acest trofeu, acolo sus”, a declarat Lionel Scaloni.

Sursă foto: Getty Images