THE LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN – SUA, Germania, 2003

Regia Stephen Norrington

Cu: Sean Connery, Stuart Townsend, Peta Wilson, Shane West

* Film de aventuri, fantasy. Allan Quatermain, cel mai vestit aventurier al lumii, are o echipă pe cinste, compusă din: Căpitanul Nemo, Omul Invizibil Rodney Skinner, agentul secret american Tom Sawyer, Dorian Gray, Dr. Jekyll/Mr. Hyde şi vampira Mina Harker. Toate aceste personaje au fost recrutate în Ligă de un personaj misterios, cunoscut drept “M”. Fiecare dintre membrii Ligii are un talent special, care îi este în acelaşi timp dar şi povară. Ei trebuie să înveţe să aibă încredere unul în altul şi să coopereze ca o adevărată echipă, pentru binele omenirii. Cu submarinul Căpitanului Nemo, vestitul Nautilus, aventurierii pornesc spre Veneţia, unde un nebun mascat cunoscut sub numele de Fantom plănuieşte să saboteze o conferinţă a liderilor mondiali, punând la cale o serie de explozii şi scufundând oraşul. Liga celor şapte are la dispoziţie doar câteva zile pentru a împiedica o adevărată catastrofă

XXX ACEST PROGRAM ESTE INTERZIS COPIILOR SUB 12 ANI (12)