Laura Badea, Camelia Potec și Ciprian Marica „Câștigă România!” pentru un copil de nota 10

Trei mari sportivi ai României răspund invitaţiei lui Virgil Ianţu de a intra în competiție. Sumele de bani câștigate în concursul de cultură generală, „CÂȘTIGĂ ROMÂNIA”, de la TVR 2, vor fi donate unui copil cu dizabilităţi, cel mai tânăr membru al delegației Românei la Jocurile Paralimpice.

Performanța nu ține cont de vârstă, iar Arian Notrețu, de numai 12 ani, cu un handicap sever, a demonstrat că prin muncă, ambiție și curaj poți ajunge campion la înot, chiar și fără un picior. Virgil Ianțu, gazda emisiunii „Câștigă România!” îi provoacă pe marii campioni Laura Badea, președinte al Federației Române de Scrimă, Camelia Potec, preşedinte al Federaţiei Române de Nataţie și fostul fotbalist Ciprian Marica să-și pună la încercare cunoștintele generale într-o ediție specială „Câștigă România!”. Sumele strânse în concurs vor fi donate micului campion, Arian Notrețu.

„Într-o zi am avut două picioare, în cealaltă zi, unul. Pentru mine a fost o schimbare, nu pot să spun că nu fost, dar prea mică ca să o bag în seamă”, spune cu maturitate băiatul de 12 ani. „Merg pe ideea că omul își face norocul cu mâna lui, nu pot să spun că sunt un copil norocos, sau mai nenorocos decât ceilalți, așa a fost să fie. Tuturor celor care trec prin astfel de greutăți, doar atât le spun: Nu va fie frică”, a adaugat el.



Arian este cel mai tânăr sportiv al delegației Românei care a participat la Jocurile Paralimpice Europene şi un elev de nota 10. A iubit sportul de mic, a făcut karate, fotbal, rugby... În urmă cu doi ani a fost diagnosticat cu o tumoră localizată la femur. Boala a evoluat rapid și în doar câteva luni părinții au avut de făcut o alegere grea: viața lui Arian, pe atunci în vârstă de numai 10 ani, în schimbul amputării piciorului stâng.

„Nu am putut să refuz să vin în ediția specială „Câștigă România!”, chiar dacă programul meu de sfârșit de an este foarte încărcat. Este pentru Arian, un copil care a participat la Jocurile Paralimpice, este vorba de un înotător”, a spus Camelia Potec.



După operație, Arian Notrețu s-a întors la sport. A ales înotul și s-a înscris la Clubul Sportiv Lamont. În fiecare zi încearcă să-și depășească problemele și să facă performanță. Nu a neglijat nici școala, este în clasa a șaptea, iar în perioada în care a trebuit să stea acasă profesorii i-au fost alături. Anul acesta, el a participat în Grecia la prima sa competiție internațională, Trofeul Ptolemaida 2017. Aici a obținut 2 medali de aur și 2 de argint, iar în octombrie a mers la Jocurile de Tineret Paralimpice din Italia. Ținta lui este să ajungă la Tokyo, iar pe viitor să concureze cu cei mai mari înotători.



„Este un mare luptător și poate să ne dea în fiecare zi o lecție de viață. Atâta ambiție, tenacitate și dorință de a face performanță este mai mult decât de apreciat. Cazul lui este emoționant și nu poți să nu empatizezi cu mama lui. Admir mult modul în care ea îi stă alături și îl tratează ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Din interior, Arian are o dorință puternică de a răzbate”, a spus Laura Badea.



„Este un exemplu de forță și energie pozitivă, Arian este un copil de admirat. Întâlnirea cu el și problemele pe care le întâmpină te trezesc la realitate, te aduc cu picioarele pe pământ. De multe ori avem gânduri și probleme pe care dacă le analizăm nu sunt atât de importante. Adevăratele probleme sunt cele cu care se confruntă acest copil iar dacă el reușește să le depășească e un exemplu”, a adăugat Ciprian Marica.

Regulamentul ediției speciale „CÂȘTIGĂ ROMÂNIA!”, din 1 decembrie 2017, îl găsiți AICI