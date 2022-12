La TVR 2, petreceți Crăciunul alături de cei dragi

Colinde, documentare şi concerte extraordinare, transmisiuni în direct de la Vatican și Catedrala Sfântul Iosif, filme și ediții speciale ale emisiunilor consacrate se regăsesc în grila de Crăciun pentru întreaga familie.

Ca în fiecare an, TVR 2 respectă tradiţia de a transmite în direct mesajul Papei adresat „Cetăţii şi Lumii” din Cetatea Eternă a Vaticanului. În Ajunul Crăciunului, de la ora 20.30, emisiunea Credo dedică o ediție specială sărbătorii Naşterii Domnului și va transmisite Vigilia di Natale şi Liturghia pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc le oficiază în Basilica Sfântului Petru. În ziua de Crăciun, de la ora 13.00, sub acelaşi generic, TVR 2 transmite din Piața San Pietro ceremonia „Urbi et Orbi” – mesajul şi binecuvântarea Papei Francisc. Jurnalistul Titi Dincă alături de Preotul Tarciziu Șerban, purtătorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, vor comenta din studioul TVR. În ziua de 25 și 26 decembrie, de la ora 8:00, sub genericul „Repere sacre”, telespectatorii pot urmări în direct slujba Nașterii Domnului și Sfânta Liturghie din Catedrala Sfântul Iosif.

În Ajunul Crăciunului, de la ora 15:00, Marina Almăşan a pregătit o ediţie de sărbătoare a emisiunii „Rivalii”. „Mă pregătesc cu o ediție specială, în care cele două tradiționale generații vor fi, de data asta, Tabăra Moș Crăciunilor (actorii Silviu Biriș și Ion Haiduc) și, respectiv, Tabăra Crăciunițelor (Crina Matei și Amalia Bellantoni). Competiția celor două generații va fi jurizată de Dan Helciug, Emilia Popescu si Iuliana Marciuc. Oaspeți: trupa Millenium din Chişinău și Cornelia și Lupu Rednic. Va fi multă muncă în spatele ediției și ne va capacita întreaga echipă”, spune realizatoarea.

Crăciun de poveste cu Fuego și invitații săi

Sărbătoarea Crăciunului e mai frumoasă la TVR 2, alături de Paul Surugiu-Fuego și echipa „Drag de România mea”. Bradul este împodobit, iar colindele celebre vor fi interpretate de Paul Surugiu Fuego alături de Paula Seling, Monica Anghel şi Paula Hriscu. Din Basarabia vin cu tradiții și obiceiuri, Maria Iliut și Ansamblul “Crenguță de Iederă”.

“Anul acesta nu am împodobit din vara bradul, dar în septembrie ne-am făcut treaba și am realizat doua gale de colecție pentru perioada sărbătorilor de iarnă! Eu unul așa știu sa-mi fac activitatea - din avans, cu temeinicie și cu multă dăruire! Cred ca asta simt și oamenii, acesta fiind unul dintre motivele pentru care ei ne urmăresc de nouă sezoane la TVR 2! Avem emoție, lacrimi, colind tradițional, din Romania și Basarabia și artiste de seama pe care le iubiți și apreciați. Eu muncesc de Crăciun, cânt oamenilor și nu poate fi o bucurie mai mare pentru mine acum, în prezent, decât aceea de a împărți muzica și emoțiile cu cei care mă iubesc și mă apreciază sincer. Crăciunul nu are o regulă scrisă, dar e important să-l lăsăm să ne farmece. Așadar, eu vă rog să profitați de acest Crăciun, cum știți voi mai bine, fără opreliști! Să nu vă mai lăsați mânați de nici o obligație și să transformați totul într-o continuă relaxare! Nu e glumă ce zic eu, dar chiar consider că printre clipele în care sufletul nostru are o șansă reală de a fi salvat și adus, măcar pentru câteva clipe, cu toată simțirea pe pământ, se numără Crăciunul, cu tot ce implică el. Vă doresc un Crăciun luminat, de Rai Colindat!”, spune Paul Surugiu-Fuego. Mai mult, la TVR 2 puteți începe și Noul An alături de Paul Surugiu- Fuego. De la ora 21:00, pe 31 decembrie, artistul are o super surpriză de Revelion, din „Drag de România noastră”!

Opera comică pentru copii vă invită la “Poveste de Crăciun”. De la ora 17:00, puteți urmări un spectacol cu soliști de prim rang, momente de balet clasic și modern, coruri de copii din toată țara, plus un periplu muzical cu invitați de marcă. Ne vom bucura de atmosfera Sărbătorilor urmărind “Poveste de Crăciun”, în regia lui Cristian Mihăilescu.

Pe Moş Crăciun îl întâmpinăm cu filme de sezon. În Ajun, de la ora 22:25, TVR 2 a pregătit "Miracol de Crăciun" (Canada 2012). Ziua de sărbătoare începe, la ora 10:00, cu „Colinde americane”. De la ora 11:00, vă invităm la "O aventură de Crăciun" (K-9 Adventures: A Christmes Tale – SUA, 2013), o producție în regia lui Benjamin Gourley, cu: Luke Perry şi Ariana Bagley, în rolurile principale. Documentarul "Ailo: aventuri în Laponia" (AILO: Une Odysee en Laponie – Finlanda, 2018), în regia lui Guillaume Maidatchevsky îl puteţi urmări de la ora 13:30. Povestea lui Ailo începe într-o dimineaţă de aprilie, în inima Laponiei. Ailo este un pui de ren, unul dintre zecile de mii din această regiune aspră şi fascinantă. Înzestrat de natură cu tot ce-i trebuie pentru a supravieţui în mediul polar, Ailo învaţă să facă primii paşi, creşte, îşi face prieteni, dă piept cu primejdiile, dar şi cu bucuriile vieţii, explorează peisaje extraordinare şi, prin simpla lui existenţă, contribuie la continuitatea firească a lumii sale.

Filmele serii de 25 decembrie sunt "Substituire cu bucluc" (Double Trouble – Italia, 1984, de la ora 20,00), cu: Bud Spencer, Terence Hill şi April Clough şi "Crăciun în Louisiana" (Chrismas in Louisiana – SUA, 2019, de la ora 22:00). Pe 26 și 27 decembrie, de la ora 20.00, la TVR 2 vă invităm la filme de comedie. „Vizitatorii (Les Visiteurs – Franţa, 1993) și Vizitatorii 2: Culoarele timpului (Les Visiteurs 2: Les couloirs du temps – Franţa, 1998), o poveste năucitoare ce are ca temă întoarcerea în timp. realizată de Jean-Marie Poiré. În distribuție îi vom recunoaște pe actorii Jean Reno, Christian Clavier și Valérie Lemercier.

În anul de graţie 1122, farmecele malefice ale unei vrăjitoare îi trimit pe cavalerul Godefroy de Montmirail şi pe scutierul său, Jacquouille Hoţomanul, într-o călătorie nebunească peste secole, făcându-i să aterizeze în Franţa sfârşitului de secol 20. Nevoiţi să se descurce într-o lume modernă din care nu pricep absolut nimic şi să comunice în dialect medieval cu oamenii zilelor noastre, cei doi eroi trebuie să găsească urgent o cale de a se întoarce acasă teferi.