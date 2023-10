„La orice vârstă, viaţa poate fi o aventură”. Judi Dench, Maggie Smith şi Richard Gere petrec un nou sejur la „Al doilea hotel Marigold”. Filmele săptămânii la TVR 1

Un clasic cu Alain Delon la „Telecinemateca”, ultima parte a trilogiei „Winnetou” şi continuarea filmului „Hotelul Marigold” sunt oferta TVR 1 pentru telespectatorii săi în săptămâna 30 octombrie – 5 noiembrie.

Tony Arzenta, asasin plătit al mafiei din Milano, vrea să se retragă din „afaceri” ca să poată avea grijă de familie. Şefii lui decid să-l elimine, pentru că deţine prea multe informaţii despre ei, dar ajung să-i ucidă, în schimb, soţia şi copilul. Arzenta porneşte într-o cruntă campanie de răzbunare, care-l poartă prin mai multe oraşe ale Europei. Alain Delon, Richard Conte şi Carla Gravina fac parte din distribuţia filmului pe care îl vedem sub genericul „Telecinemateca”. Purtând semnătura regizorului Duccio Tessari, filmul de acţiune „Fără scăpare” (TONY ARZENTA – Italia, Franţa, 1973) poate fi urmărit marţi, 31 octombrie, de la ora 21.00.

Karl „Old Shatterhand” şi iubita lui, sora lui Winnetou, vor să se stabilească împreună la o fermă, dar vor avea de-a face cu o bandă de răufăcători care caută o comoară îngropată în pământul lor. Cum gestionează noua situaţie şi care este finalul poveştii celui mai iubit apaş aflăm urmărind ultima parte a trilogiei „Winnetou”, cea mai recentă adaptare după romanele de aventuri ale scriitorului Karl May. Westernul „Winnetou: ultima luptă” (WINNETOU: DAS LETZTE KAMPF – Germania, 2016), în regia lui Philipp Stolzl şi care îi are în rolurile principale pe Nik Xhelilaj, Wotan Wilke Möhring şi Mario Adorf se vede tot la TVR 1, miercuri, pe 1 noiembrie, de la 21.00.

Sâmbătă seară, la aceeaşi oră, suntem invitaţi la „Al doilea hotel Marigold” (THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL – Regatul Unit, 2015). Comedia regizată de John Madden, continuarea filmului „Hotelul Marigold”, ne prilejuieşte o nouă întâlnire cu actori precum Judi Dench, Maggie Smith, Richard Gere, Bill Nighy, Dev Patel. Situaţiile amuzante şi complicaţiile tipic indiene ne vor ţine cu siguranţă în faţa micilor ecrane.

Muriel Donnelly (Maggie Smith) și Sonny Kapoor (Dev Patel) călătoresc la San Diego, California, pentru a-i propune magnatului hotelier Ty Burley să cumpere și să deschidă un al doilea hotel în India, după succesul hotelului Best Exotic Marigold. Li se spune că un inspector al companiei va vizita în mod anonim India pentru a evalua proiectul.

Înapoi la Jaipur, Evelynei Greenslade (Judi Dench) i se oferă un job de cumpărătoare de țesături. Ea îşi face griji că, la vârsta de 79 de ani, locul de muncă va necesita prea multe responsabilități și deplasări lungi. La rândul lui, Douglas Ainslie (Bill Nighy), îndrăgostit de Evelyn, este îngrijorat că asta le va reduce mult timpul petrecut împreună și, de asemenea, dornic să o prezinte fiicei sale.

Viața lui Sonny devine complicată de planurile pentru viitoarea lui nuntă cu Sunaina (Tina Desai), cu atât mai mult cu cât apare un posibil rival privind sentimentele ei și interesele lui de afaceri. De asemenea, este disperat să-l impresioneze pe vizitatorul american Guy Chambers (Richard Gere), pe care îl identifică imediat drept inspectorul anonim al lanțului hotelier american. Observând interesul pe care Guy îl manifestă pentru mama lui, Sonny încurajează la început o relație romantică între ei, pentru ca apoi să se supere, când ajunge la concluzia că Guy nu este inspectorul aşteptat...

Muriel, deși a primit vești proaste la un control medical, se străduiește să-l împiedice pe Sonny să-și strice nunta, afacerea și viitorul. Deciziile cele mai bune se iau în timpul nunții pline de culoare a lui Sonny cu Sunaina.