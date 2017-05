La mulţi ani, Ileana Constantinescu!

Duminică, de la ora 19.00, la TVR 3 şi online pe TVR+, vă invităm la o ediţie specială a emisiunii „Popasuri folclorice” în care este sărbătorită doamna cântecelor munteneşti - Ileana Constantinescu, la 88 de ani.

„Ileana, vino pe scenă, te vrea poporul!” - i-a spus Maria Tănase Ilenei Constantinescu într-unul dintre spectacolele în care, pe atunci, tânăra fată din Comani - Olt, cânta pe aceeași scenă cu profesoara şi marea artistă.

O vroia poporul căci glasul său curgea lin și duios, iar cântecul său depăna ca un fuior povești despre oameni și pentru oameni. Nu a uitat niciodată de unde a plecat, nu a uitat că înainte de a fi cap de afiș pentru multe spectacole și concerte, a cântat mai întâi pe câmp, ţăranilor ce trudeau din greu pământul, în bătătura casei părinteşti de se aduna satul ca s-o asculte, ba și bobocilor pe care îi scotea la iarbă le-a cântat. Și astfel s-a conturat artistul de mai târziu. Simplitatea, sensibilitatea şi profunzimea trăirilor sale s-au revărsat în cântec, iar oamenii au simţit acest lucru şi au iubit-o.

Acum la cei 88 de ani, Ileana Constantinescu spune că se află la vremea amintirilor, pe care într-un interviu de colecţie le împărtăşeşte gazdei emisiunii emisiunii „Popasuri folclorice”, Teodora Drăgoi Pop.

„Eram copil atunci când am ascultat-o pentru prima dată la radio pe Ileana Constantinescu. Stăteam în fața aparatului de radio, cu smerenie și evlavie, cu emoție și nerabdare, ruptă parcă de tot ce mă înconjura. Nici pe mama nu o auzeam când mă striga să-i mai dau o mână de ajutor la treburile gospodăreşti, căci copilul Maria de atunci vroia și ea să ajungă artistă la radio, iar ei, interpreții vremii erau singurele noastre modele.”

„Astăzi, când dau timpul înapoi, îmi dau seama cât de norocoși am fost că am avut astfel de modele, precum doamna Ileana Constantinescu și mă bucur că am șansa să îi pot spune acest lucru. Această ediție specială este omagiul meu adus domniei sale.”

