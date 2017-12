Izolaţi în România, în preferinţele telespectatorilor

Sute de mii de oameni au umărit, în prima şi a doua zi de Crăciun, Izolaţi în România, la TVR 1, un episod în care Dite Dinesz ne-a arătat ce a însemnat Campania de Crăciun „Pachete pentru Izolaţi în România”.

Marţi, 26 decembrie, reportajul Izolaţi în România a poziţionat TVR 1 în top 5 cele mai vizionate programe. În intervalul difuzării, 18.29 – 18.55, postul TVR 1 era urmărit de aproape jumătate de milion de telespectatori.

La nivel naţional şi urban, reportajul realizat de Dite Dinesz a adus TVR 1 în a patra poziţie, cu o audienţă medie* de 2,5% şi o cotă de piaţă** de 5,4% (452 mii de telespectatori), respectiv un rating de 2,5% şi un share de 5.9%. Pe targetul comercial, Izolaţi în România urcat pe locul 3, cu un rating mediu de 2,2% şi 6,7% cotă de piaţă medie, iar în minutul de aur (18.47) 726.000 de telespectatori urmăreau drumul echipei TVR care a dus în munţi, celor trăiesc izolaţi cu aceleaşi rosturi ca acum 100 de ani, 450 de pachete trimise din România, Germania, Austria, Anglia, SUA, Turcia, Franţa, Italia.

Luni seara, târziu în noapte, de la ora 23.00, programul a înregistrat, la nivel naţional, o audienţă medie de 1.5% şi o cotă de piaţă de 4.7%

Episodul a fost unul dedicat telespectatorilor, numeroşilor oameni de omenie care s-au implicat şi au cumpărat lemne pentru Petre şi Vasile. Au urcat cu alimente, sobe pentru iarnă, dar şi cu multă dragoste, la Mărioara. Au pus panouri solare pentru Elena şi Nina. Au urcat poteci cu cadouri de Crăciun... peste 400 de pachete au ajuns, datorită telespectatorilor TVR, în Mehedinţi, Caraş, Neamţ, Vrancea, Năsăud, Maramureş, Suceava... La TVR 1, de Crăciun, i-am revăzut pe cei care i-au convins pe telespectatori că există viaţă şi emoţie şi acolo, sus, unde nu sunt magazin, medic ori drum.

„În ultima lună am stat în munţi 20 de zile. Am urcat zeci de poteci, dar nu am obosit. A nins sau viscolit în fiecare zi. Am filmat afară câte 8 ore pe zi, dar nu mi-a fost frig. Nu am avut timp să mâncăm ori să ne odihnim. Dar nu ne-a fost foame. Niciodată... Dar am plâns adeseori de fericire. În spatele camerei, eu şi Marius Danci, colegul meu operator, lăcrimam... Să fi fost fericirea lor, care ne-a cuprins şi pe noi... Sau iubirea noastră faţă de cel care a împachetat pentru ei cadouri de Crăciun? Fericirea e simplă acolo sus. E lesne de definit. Începe de la o ciocolată cu alune, creioane colorate, o rochie de fetiţă. Toţi adunaţi lângă sania cu pachete... Iar la sfârşitul zilei, fericirea e o strângere de mână. O îmbrăţişare. Tot cu lacrimi în ochi. Nu credeam că se mai gândeşte cineva la noi. În casă ni-s tot singuri, dar în gând nu mai suntem..., ne-a mărturisit unul dintre izolaţii în România.” (Dite Dinesz)

În episodul de Crăciun, la Izolaţi în România urcăm poteci din toată România. Îi vom găsi la un loc, la fel, deşi trăiesc în munţi diferiţi. În felul lor, unic, fiecare mulţumeşte telespectatorilor pentru omenie.

Campania de Crăciun Pachete pentru Izolaţi în România a însemnat 450 de pachete din România, Germania, Austria, Anglia, SUA, Turcia, Franţa, Italia, care au ajuns sus în munţi. La Izolaţi în România.

Despre Izolaţi în România:

Este o serie de 12 reportaje filmate în fiecare lună a anului 2016 şi care a fost difuzată de TVR 1 şi TVR+ în 2017. „În 2016 urcam prima potecă şi eram doi (cameramanul Marius Danci şi reporterul Dite Dinesz). Azi suntem 120, oameni care ne-am întâlnit la capătul a zeci de poteci din Alba, Maramureş, Suceava, Năsăud, Caraş-Severin, Mehedinţi, Tulcea, Vrancea, Neamţ, Harghita. Oameni care nu s-au întâlnit niciodată, dar au ceva în comun: trăiesc singuri cu aceleaşi rosturi ca acum 100 de ani, în mijlocul unor păduri”, îşi începea povestea Dite Dinesz, realizator al seriei de reportaje pe care TVR 1 o difuzează lunea, de la 22.30.

„Pentru mine, reporter, Izolaţi în România sunt o stare ce m-a răscolit profund şi m-a urmărit când am ajuns acasă. M-am simţit când neputincioasă, când fericită, când îngrijorată pentru ei. Pădurile lor mi-au făcut bine, înţelegând din fiecare gest şi cuvânt care e sensul omului pe pământ”, a mărturisit realizatoarea Dite Dinesz.