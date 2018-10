„Iubiri celebre”: Marilyn Monroe şi Joe DiMaggio, săptămâna aceasta, la TVR 1

Franklin şi Eleanor Roosevelt, Lauren Bacall şi Humphrey Bogart, Marion Davies şi William Randolph Hearst, Marilyn Monroe şi Joe DiMaggio sunt p oveştile din seria Iubiri celebre , producţie BBC, pe care o putem urmări la TVR 1 luni, marţi, miercuri şi joi, de la 23.30, în săptămâna 29 octombrie – 4 noiembrie.

În seria documentară „Iubiri celebre”, la TVR 1 sunt programate:

Episodul 21 : Franklin şi Eleanor Roosevelt - luni, 29 octombrie 2018, ora 23.30

S-au îndrăgostit la prima vedere şi, în cele din urmă, au ajuns la Casa Albă. Eleanor Roosevelt a fost cea care a dat consistenţă sintagmei „Prima Doamnă a Americii”, susţinându-şi şi îngrijindu-şi soţul în cursul carierei sale politice şi a lungii perioade de boală.

Episodul 22: Lauren Bacall şi Humphrey Bogart - marţi, 30 octombrie 2018, ora 23.30

S-au cunoscut pe platoul de filmare şi au transformat un flirt într-o pasiune ce a durat o viaţă întreagă. Humphrey Bogart avea 43 de ani. Lauren Bacall doar 19. Dar au trăit împreună una dintre poveştile de dragoste ca-n filme ale Hollywood-ului.

Episodul 23: Marion Davies şi William Randolph Hearst– miercuri, 31 octombrie, ora 23.30

Capodopera lui Orson Welles Citizen Kane a avut la bază extraordinara viaţă a lui Randolph Hearst. Magnatul presei, în vârstă de 51 de ani, fabulos de bogat, căsătorit şi având cinci fii, s-a îndrăgostit de o dansatoare în vârstă de 20 de ani de la Ziegfeld Follies. Ea i-a rămas alături mai bine de 30 de ani, până la moartea lui.

Episodul 24: Marilyn Monroe şi Joe DiMaggio – joi, 1 noiembrie, ora 23.30

El era o legendă a baseball-ului american. Ea era cea mai faimoasă actriţă din istoria Hollywood-ului. Povestea lor de dragoste a pornit în trombă, dar presiunea succesului a distrus până la urmă viaţa personală a lui Marilyn. Cariera lui DiMaggio se încheiase şi el voia o soţie care să-l îngrijească. Marilyn, cu 12 ani mai tânără, era pe punctul de a deveni o vedetă. În plus, DiMaggio avea o latură întunecată pe care Marilyn avea să o descopere la scurtă vreme după căsătorie.

De la dragostea ca-n poveşti dintre un prinţ şi o actriţă, la regele care a renunţat la tron pentru iubire, şi până la dictatorul şi amanta sa care şi-au încheiat vieţile sinucigându-se împreună, documentarul Iubiri celebre prezintă câteva dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste spuse vreodată. Producţia BBC a început să fie difuzată de TVR 1 începând cu 24 septembrie.

Actorul englez Robert Powell, cunoscut publicului mai ales pentru celebrul său rol Iisus din Nazaret, din mini-seria cu acelaşi nume a regizorului Fraco Zeffirelli, este cel care narează la TVR 1 marile poveşti de dragoste ale secolului XX. Vocea inconfundabilă a actorului se aude de-a lungul celor 26 episoade ale documentarului Iubiri Celebre (The Great Romances of theTwentieth Century - Love Stories That Thrilled the World, Regatul Unit, 1997-2001), pe care telespectatorii îl pot urmări la TVR 1 de luni până joi, de la ora 23.30.