„Iubiri celebre”: Eva Braun şi Adolf Hitler – noi episoade la TVR 1

Seria documentară despre cele mai frumoase poveşti de dragoste ale secolului XX vine cu încă patru episoade la TVR 1 în prima săptămână de octombrie (luni, marţi, miercuri şi joi, de la 23.30).

De la dragostea ca-n poveşti dintre un prinţ şi o actriţă, la regele care a renunţat la tron pentru iubire, şi până la dictatorul şi amanta sa care şi-au încheiat vieţile sinucigându-se împreună, documentarul Iubiri celebre prezintă câteva dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste spuse vreodată. Producţia BBC a început să fie difuzată de TVR 1 începând cu 24 septembrie.

Poveştile de iubire pe care telespectatorii le vor putea descoperi la TVR 1 începând cu 1 octombrie sunt: Evita Duarte şi Juan Peron - drumul de la mizerie la bogăţie şi corupţie al primei doamne a Argentinei, Clementine şi Winston Churchill - povestea unei iubiri trainice dintre două personalităţi inteligente şi puternice, iubirea enigmaticei Greta Garbo şi a seducătorului şi rezervatului John Gilbert, povestea de dragoste secretă dintre Eva Braun şi Adolf Hitler.

Episodul 5: Evita Duarte şi Juan Peron – luni, 1 octombrie, ora 23.30

Juan Peron chiar s-a îndrăgostit sau a fost doar o ambiţie, care a purtat-o pe Evita pe drumul de la mizerie la bogăţie şi corupţie, devenind Prima Doamnă a Argentinei ?

Episodul 6: Clementine şi Winston Churchill, marţi, 2 octombrie, ora 23.30

Povestea unei iubiri trainice dintre două personalităţi inteligente şi puternice. Clementine i-a fost un real sprijin marelui politician britanic în vreme de război şi l-a ajutat să străbată perioadele furtunoase ale schimbătoarei sale cariere politice.

Episodul 7: Greta Garbo şi John Gilbert – miercuri, 3 octombrie, ora 23.30

Actriţa enigmatică şi-a pierdut capul pentru seducătorul şi rezervatul John Gilbert, dar carierele amândurora au fost aproape distruse când el a început lupta împotriva marilor moguli hollywoodieni.

Episodul 8: Eva Braun şi Adolf Hitler – joi, 4 octombrie, ora 23.30

S-au întâlnit după sinuciderea primei lui iubiri; fiica unui meşteşugar şi Führer-ul Germaniei. Jurnalele Evei şi albumele de fotografii, plus un film de arhivă filmat la cabana sa din Alpii Bavarezi de la Berchtesgaden deconspiră apucăturile lui tiranice şi frustrările generate de povestea lui de dragoste secretă cu Eva Braun, ce s-a încheiat cu sinuciderea amândurora când trupele Armatei Roşii intrau în Berlin.

Actorul englez Robert Powell, cunoscut publicului mai ales pentru celebrul său rol Iisus din Nazaret, din mini-seria cu acelaşi nume a regizorului Fraco Zeffirelli, este cel care narează la TVR 1 marile poveşti de dragoste ale secolului XX. Vocea inconfundabilă a actorului se aude de-a lungul celor 26 episoade ale documentarului Iubiri Celebre (The Great Romances of theTwentieth Century - Love Stories That Thrilled the World, Regatul Unit, 1997-2001), pe care telespectatorii îl pot urmări la TVR 1 de luni până joi, de la ora 23.30.