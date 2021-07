Islanda: Muzeul Húsavík Eurovision va fi deschis în august

Potrivit lui Örlygur Hnefill Örlygsson, fondatorul Muzeului Explorării din Húsavik, noul muzeu Eurovision va fi deschis luna viitoare.

Până în prezent, guvernul islandez a aprobat o subvenție ISK de 2 milioane (~ 13.000 €) pentru a sprijini crearea unui muzeu tematic Eurovision în orașul Húsavík. Până în prezent, 6.725 de dolari au fost strânși prin intermediul paginii de finanțare colectivă a proiectului Muzeul Eurovision Húsavík.

Micul oraș pescăresc a devenit un nume bine cunoscut în întreaga lume după ce a fost decorul filmului Netflix Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, făcându-l locația perfectă pentru un muzeu Eurovision. Piesa „Húsavik” din filmul „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga” a fost una dintre nominalizate la Oscarul din acest an pentru „Cea mai bună piesă originală”. Piesa a fost interpretată live în Húsavik ca parte a ceremoniei TV și, în ciuda faptului că nu a câștigat spectacolul, a devenit de atunci cel mai vizionat clip al Oscarului din 2021 pe YouTube.

Potrivit Örlygur, Muzeul Eurovision va fi format din trei expoziții principale. Prima expoziție analizează istoria concursului de calificare islandez „Söngkeppnin”. A doua parte a muzeului este dedicată filmului Eurovision și rolului lui Húsavík în povestea „Fire Saga”. A treia secțiune va spune povestea continentală a concursului și a țărilor sale participante de-a lungul anilor.

Până în prezent, echipa din spatele Muzeului Eurovision Húsavík a colaborat cu RÚV, postul de televiziune islandez membru EBU, care participă la concursul de melodii, precum și cu FÁSES, clubul oficial al fanilor Eurovision din Islanda pentru a înființa Muzeul Eurovision. UER și-a exprimat, de asemenea, interesul de a ajuta proiectul să devină realitate.

Nu ar fi prima dată când s-a deschis Muzeul Eurovision. În 2016, anul în care Stockholm a găzduit concursul, Muzeul local ABBA a găzduit o expoziție pop-up dedicată Concursului Eurovision Song, numită „BUNA SEARA, EUROPA!”. Totuși, acesta nu a intenționat niciodată să fie un muzeu Eurovision pe termen lung și de atunci a fost închis. Echipa de la Muzeul ABBA colaborează cu Húsavík pentru a ajuta la înființarea noului Muzeul Eurovision folosind experiența acumulată în 2016 din expoziția Eurovision.