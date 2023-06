Filmul american „Ironia sorții", sâmbătă la TVR2

Sâmbătă, 17 iunie, de la ora 20.00, la TVR2 și pe TVR+ vă invităm să urmăriți filmul „Ironia sorții", regizat în 2006 de Armand Mastroianni, o dramă despre puterea credinței și încercările vieții.

În America anilor '50, Elizabeth Leroy îşi trăieşte viaţa călăuzită de o încredere neclintită în protecţia divină. Deşi supusă la multe încercări dificile, mai ales după moartea tatălui şi dispariţia logodnicului ei în războiul din Coreea, Elizabeth găseşte mereu în ea însăşi forţa de a merge mai departe şi a nu-şi pierde credinţa.

Armand Mastroianni, regizor american de seriale și filme de televiziune, este cel în al cărui lungmetraj de debut și-a făcut, la rândul lui, debutul pe marele ecran actorul Tom Hanks (He Knows You're Alone, 1980).

Alături de cântăreața și actrița Cheryl Ladd, distribuită în rolul principal, în „Ironia sorții" joacă Amy Grabow și Bruce Weitz.

Bruce Weitz a câștigat un premiu Emmy și a fost nominalizat doi ani la Golden Globe pentru rolul din serialul Hill Street Blues, un succes de televiziune în SUA în anii '80.

***

Ironia sorții (Though none go whith me – SUA, 2006)

Regia: Armand Mastroianni

Cu: Cheryl Ladd, Amy Grabow, Bruce Weitz

***

Surse și credit foto: Program TVR, imdb.com

Mai multe informații despre filmele programate la TVR puteți găsi aici.