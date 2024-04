Irlanda: toate detaliile despre prima repetiție a lui Bambie Thug

Bambie Thug reprezintă Irlanda cu piesa “Doomsday Blue”.

Irlanda are o prestație și o regie remarcabile, care va lăsa o impresie puternică asupra telespectatorilor. În fotografiile publicate, Bambie Thug poartă o rochie neagră cu coarne pe umeri și păr stilizat în antene. Pe scenă o însoțește un dansator în negru, cu coarne stilizate. Eurovision anunța pe Reddit că pe întreaga scenă este fum, iar la finalul piesei sunt lansate flăcări.

Cine Este Bambie Thug?

Cuntry Ray Robinson, cunoscută mai bine sub numele de Bambie Thug, s-a născut dintr-un tată suedez și o mamă irlandeză la Maigh Chromtha/Macroom în Cork, în sudul Irlandei. Mai târziu, s-a mutat la Londra pentru a studia baletul printr-o bursă de dans. După ce și-a rupt brațul, a început studierea teatrului muzical.

Bambie a fost creditată cu piesa “Mean”, a lui Fike și Fabich, în 2020. Ei au lansat primul lor single, “Birthday”, în martie 2021. În mai, in acel an, au lansat și primul lor EP “Psilocyber”. Un al doilea EP, “High Romancy”, a urmat mai târziu în cursul aceluiași an.

După lansarea mai multor single-uri non-album în 2022, Bambie a lansat al treilea EP, “Cathexis”, în 2023. Piesa lor la Eurovision este prezentată pe acest EP.

Sursa: eurovoix.com