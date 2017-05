Iosif Sava şi Dan Grigore, într-o altă ediţie de colecţie "Magia Seratelor Muzicale"

Pianistul şi profesorul Dan Grigore în dialog provocator şi roluri inversate cu moderatorul Iosif Sava – ediţia pe care vă propunem să o urmăriţi duminică, 21 mai, de la ora 20.00 la TVR 3 şi pe TVR +.

În ediţia din 21 mai a reîntâlnirilor cu Seratele Muzicale TV, invitatul lui Iosif Sava este Maestrul Dan Grigore - pianist, profesor universitar, eseist, om de radio şi televiziune, un reper de necontestat în spaţiul cultural şi civic din ultima jumătate de veac.

Emisiunea are un format atipic care poate că astăzi, la douăzeci de ani de la premieră, încă suscită interesul pentru că, pe de-o parte, este un dialog de forţă egală între cei doi interlocutori, amândoi desfăşurându-se în domeniul muzicii mari – aşa cum îi plăcea lui Iosif Sava să spună şi, pe de altă parte, punerea în scenă este una inedită. Chiar în momentul începutului filmării în direct, fără ca Iosif Sava să ştie, Dan Grigore a preluat rolul de moderator, invitându-l pe celebrul moderator la propria sa emisiune. A fost o inversare de roluri, total neaşteptată, neregizată, care a creat o confortabilă stare de bună dispoziţie pe care, Iosif Sava, cu fina ironie ce-l caracteriza, a ştiut s-o speculeze şi s-o transforme într-un spectacol, care s-a dovedit nu o dată comod.

Este dovada că atunci când spiritele mari se întâlnesc, chiar şi pe poziţii contrare uneori, argumentul profesional, cultura vastă, spiritul ludic, vorba cu miez, joaca din faţa camerei pot transforma un show de televiziune cu pretenţii într-o emisiune de succes.

Spuneam că este o emisiune atipică, pentru că Iosif Sava a ieşit din platoul de televiziune tradiţional şi a transformat scena unei reputate săli de concert, într-un spaţiu în care publicul a venit cu interes şi nu cu contract de figuraţie. Iar duelul cuvintelor, piesele muzicale dintr-un repertoriu dificil precum Haydn, Chopin, Brahms, Ravel, Bach, interpretate de tinerii discipoli ai lui Dan Grigore sub privirea atentă a profesorului şi a unui critic exersat, ca şi poezia rostită cu talent de actriţa Medeea Marinescu – ea însăşi absolventă a liceului de muzică – au întregit o atmosferă de care ne este dor.

Au discutat atât despre repere din viaţa şi cariera Maestrului Dan Grigore, cât şi despre istoria naţională, păstrarea memoriei, despre George Enescu şi festivalul care-i poartă numele, despre destin în muzică şi educaţia muzicală evocându-se nume celebre de muzicieni şi epoca în care au trăit, despre pulsul la zi al societăţii româneşti - ingrediente care au sporit interesul pentru o emisiune care aduce în faţa publicului elite şi tinere speranţe, aşa cum ar trebui să fie mereu.

Nu întâmplător, Dan Grigore s-a numărat – nu o dată – printre invitaţii lui Iosif Sava.

Este unul dintre cei câţiva, puţini, muzicieni români consideraţi de critica internaţională printre cei mai importanţi pianişti ai lumii:

”Dan Grigore are o senzaţională clasă mondială!” (Kleine Zeitung); ”Dan Grigore face parte din categoria pianiştilor de superclasă”(Tagesspiegel); ”Extraordinar! Eşti printre cei mai mari din lume!” ( Sergiu Celibidache).

(Foto credit: Mihai Cr, februarie 1990, Dan Grigore şi Sergiu Celibidache)

Cu o statură profesională incontestabilă, ca educaţie şi ca activitate concertistică şi profesorală, Dan Grigore s-a dovedit şi un cetăţean implicat în viaţa culturală, civică, politică. Consideraţiile sale neiertătoare, modelul moral în care crede cu tărie i-au adus, de multe ori, neplăceri. Dar pianistul Dan Grigore crede în substanţa adâncă a societăţii româneşti, iar pentru reclădirea României s-a implicat în mod activ.

Importantă ni se pare includerea sa într-o lucrare critică asupra marilor muzicieni ai lumii. Iată cum este apreciat alături de alţi confraţi români:

”România a dat lumii pe Clara Haskil, Dinu Lipatti, Radu Lupu şi Dan Grigore, adică patru dintre marile figuri ale pianisticii secolului XX şi, în ce-i priveşte pe ultimii doi, şi începutul de secol XXI, aceştia sunt patru individualităţi imposibil de încadrat într-o şcoală anume: sunt înainte de toate, artişti singulari. ” (’’Les grands pianistes du XXe siècle’’, Editura Buchet-Chastel)

Dan Grigore a fost recompensat de-a lungul prodigioasei sale cariere cu multe titluri şi distincţii onorante dintre care putem enumera doar câteva: este Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte ”George Enescu” din Iaşi. Prima distincţie oficială din viaţa sa a primit-o de la statul francez în 1999, ”Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor”. Şi din partea României a fost decorat cu cea mai înaltă distincţie: Marea Cruce a Ordinului ”Steaua României”şi a fost investit de către Majestatea Sa Regele Mihai cu titlul de ”Pianist al Casei Regale” conferindu-i-se decoraţia regală ”Nihil Sine Deo”.

’’Magia Seratelor Muzicale Iosif Sava’’ din 21 mai redifuzează o ediţie ce datează din 3 mai 1997, care a purtat titlul ’’Dan Grigore. De la Maestu, la discipolii săi’’. O reuniune a unui profesor excepţional cu tinerii (pe atunci) pianişti, studenţi sau asistenţi la clasa de pian condusă de el la Academia de Muzică ’’Gheorghe Dima’’ din Cluj-Napoca. Iată-i:

Laszlo Fireka (’’Sonata’’ de Joseph Haydn); Ilona Caranicolov (’’Tarantella’’ de Frédéric Chopin); Csiky Boldizsar jr. (’’Intermezzo’’ de Johannes Brahms); Ruxandra Oancea (fragment dintr-o piesă muzicală de Maurice Ravel); Oxana Corjos (piesă de Johann Sebastian Bach); iar actriţa Medeea Marinescu a întregit atmosfera prin recitarea poeziilor ’’Eu ţi-am spus’’ de Dan Laurenţiu (1937 - 1998) şi ’’Scarbeau’’ de Aloysius Bertrand (1807 - 1841), traducere din limba franceză de Irina Mavrodin.

***

„Magia Seratelor Muzicale Iosif Sava’’ este o emisiune ce recuperează memoria unuia dintre cei mai importanţi oameni de cultură români ai secolului XX, muzicologul Iosif Sava.

Cu mai bine de două decenii în urmă, Seratele Muzicale TV realizate de Iosif Sava la TVR rivalizau cu emisiunile lui Leonard Bernstein de la televiziunea americană. Astăzi, celebrăm o personalitate culturală inegalabilă şi un brand de onoare al Televiziunii Române: marele muzicolog, realizator al unui număr impresionant de emisiuni radio-TV, desăvârşitul coleg şi prieten, IOSIF SAVA.

***

Emisiunea poate fi urmărită şi pe TVR+, pe tabletă sau mobil.

Descărcați aplicațiile TVR+ pentru IOS și Android!