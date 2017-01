Ionuţ Dolănescu, într-o ediţie best of „O dată-n viaţă”, cu familia şi prietenii

Îndrăgitul interpret este însoţit, în emisiunea Iulianei Tudor, de invitaţi speciali precum Maria Ciobanu, Paula Seling sau Nicolae Botgros. Petrecerea... cu Lăutari are loc pe 7 ianuarie, la TVR 1, TVR HD şi TVR+, de la ora 21.10.

S-a născut într-o familie de muzicieni. A absolvit un liceu de muzică, o Academie de muzică, un master în Arta muzicală şi un an de studii la un Conservator. Din Paris. A debutat pe scenă la 9 ani, iar de atunci a susţinut nenumărate concerte, a înregistrat zece albume, sute de piese, a mişcat sufletele a milioane de români. Totul, graţie talentului moştenit de la părinţii lui: Ion Dolănescu şi Maria Ciobanu. Ionuţ Dolănescu este invitatul Iulianei Tudor în studioul emisiunii O dată-n viaţă de săptămâna aceasta, în seria întâlnirilor ce aniversează cei 60 de ani ai TVR. Emisiunea continuă cu o ediţie "best of" memorabilă, sâmbătă seară, de la ora 21.10, la TVR 1 şi online, pe TVR+.

Şi aceasta cu atât mai mult cu cât şi cei care vin să sărbătorească alături de el şi de echipa O dată-n viaţă sunt oameni îndrăgiţi şi apreciaţi de public: Maria Ciobanu, Paula Seling, dar şi soţia şi fiica lui Ionuţ Dolănescu - Doina şi Ioana Dolănescu, fraţii lui Ion Dolănescu - Constantin şi Nicolae Dolănescu. Acompaniamentul este asigurat de Orchestra Lăutarii din Chişinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros, buni colaboratori şi prieteni ai artistului. De asemenea, lui Ionuţ Dolănescu îi vor fi alături şi membrii Ansamblului Cununa Carpaţilor, ai Centrului Cultural Tinerimea Română din Bucureşti.

În sezonul 18 al emisiunii prezentate de Iuliana Tudor la TVR 1 şi TVR HD, platoul O dată-n viaţă este locul întâlnirilor aniversare „TVR 60”. Sărbătorim cei 60 de ani de existenţă ai Televiziunii Române prin cântec şi imagini document din arhivă, împreună cu mari interpreţi ai folclorului românesc, trăind momente emoţionante şi ascultând poveştile lor legate de TVR. Şi pentru că cele mai bune petreceri se dau sâmbăta, Iuliana Tudor ne dă întâlnire la O dată-n viaţă, în fiecare sâmbătă seară. Emisiunea a putut fi urmărită în premieră pe 19 noiembrie 2016, iar telespectatorii o pot revedea sâmbătă, 7 ianuarie, de la ora 21.10, la TVR 1 şi online, pe TVR+.

Şi pentru că suntem la început de an, să îi revedem pe Maria Ciobanu şi Ionuţ Dolănescu cu o urare pentru toată lumea:

Jurnalişti: Ana Maria Târâlă şi Steluţa Matios

Producător Iuliana Tudor

Emisiune de Elise Stan