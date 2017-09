Noutăți despre „Câștigă România!” aduse de Virgil Ianțu la „Perfect Imperfect”

Vedeta TVR 2 nu a uitat să amintească despre experiența trăită la Gala celei de-a 12-a ediţii Eurovision Creative Forum, de la Berlin și cu umor a rememorat peripețiile drumului spre casă.

Doar câteva zile ne mai despart de startul celui de-al doilea sezon „Câștigă România!”. Concursul de cultură general de la TVR 2 va debuta luni, 2 octombrie, de la ora 20.00 și se anunță captivant. Virgil Ianțu, gazda „Câștigă România!”, a dezvăluit că este foarte fericit pentru că la primele filmări pentru cel de-al doilea sezon lucrurile au mers perfect, iar după munca depusă până acum, emisiunea se anunță mai frumoasă.

Călătorie cu peripeții

Invitat luni în emisiunea Emmei Zeicescu, „Perfect Imperfect”, Virgil Ianțu a vorbit despre noutățile celui de-al doilea sezon „Câștigă România!”, dar și despre experiența recentă de la Gala celei de-a 12-a ediţii Eurovision Creative Forum, eveniment ce s-a desfășurat săptămâna trecută la Berlin și unde a fost selecționat și concursul de cultură generală „Câștigă România!” (WIN YOUR COUNTRY!).

Ianțu a amintit cu umor și despre întâmplările prin care a trecut în drumul de întoarcere către România. După un zbor cu emoții, din cauza condițiilor meteo, avionul a aterizat la...Varna (Bulgaria). „Ne-au pus la dispoziție trei autocare ca să ajungem la București. Într-o pauză, am coborât la o benzinărie. Când am revenit în autocar, am constatat că nu-mi găseam sticla de apă, pe care o lăsasem lângă scaun. A venit un neamț la mine, care îmi spunea ceva... Nu știu germană și nu înțelegeam, dar când am privit mai atent mi-am dat seama că mă urcasem în alt autocar”, a povestit, râzând, Virgil Ianțu.

În Gala concursului de la Berlin, Virgil Ianțu a urmărit formate puternice și inedite. „Producțiile care au avut succes au fost cele care șochează, reality. A câștigat un format în care 100 de oameni erau duși într-un institut, ținuți acolo o săptămână și implicați în experimente psihologice, unele surprinzătoare”, a adăugat Ianțu.

Luna octombrie se anunță plină de evenimente pentru Virgil Ianțu. Pe lângă debutul emisiunii „Câștigă România!”, de luni, 2 octombrie, prezentatorul va fi pe 15 octombrie la conferința „Narativ”, unde va promova cititul atât în rândul copiilor, cât și al adulților.