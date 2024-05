Soprana Aida Pascu, la „Interviurile TVR Cultural”: Muzica a fost dintodeauna parte din viața mea

Soprana Aida Pascu răspunde întrebărilor Ioanei Pavel, la „Interviurile TVR Cultural”, sâmbătă, 25 mai, de la 22.30.

Aida Pascu este absolventă a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti. În prezent, este masterandă la Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj.

În ianuarie 2024, a devenit „Tânărul interpret al anului”, la International Classical Music Awards. Despre începuturile în lumea artei şi despre emoţii sau imperfecţiune aflăm de la tânăra soprană sâmbătă seară, la „Interviurile TVR Cultural”.

„Am crescut într-un mediu muzical dintotdeauna şi ce ştiu cu siguranţă este că muzica a fost dintotdeauna parte din viaţa mea. Mentori au fost părinţii mei, amândoi, pentru că sunt cântăreţi de operă, m-au îndrumat de mic copil în această direcţie. Ulterior, când am ajuns la vârsta de a intra la facultate, am fost studenta maestrului Ionel Voineag şi, ulterior, m-am dezvoltat, am căutat ajutor şi în ţări străine. Astfel, am ajuns să studiez şi cu profesori din Italia şi să particip la masterclass-uri.

Nu pot să spun că stăpânesc încă toate emoţiile, tot pachetul de emoţii pe care le am înainte de un spectacol. Secretul este să ne gândim că nu avem presiunea de a fi perfecţi, pentru că perfecţionismul este, fireşte, un lucru pozitiv şi deosebit de constructiv, pentru că astfel creştem, dar poate fi şi o presiune foarte mare”, a explicat Aida Pascu, la „Interviurile TVR Cultural”.

