Avi Avital, primul interpret la mandolină nominalizat la Grammy, la „Podcasturile TVR#Enescu”, în 20 aprilie, la TVR Cultural

Sâmbătă, 20 aprilie, de la ora 13.00, la „Podcasturile TVR#Enescu”, TVR Cultural difuzează dialogul Valentinei Băințan cu Avi Avital, interpret la mandolină, primul care a fost nominalizat la premiile Grammy pentru mizică clasică.

Avi Avital a fost comparat cu Andrés Segovia pentru modul în care își cunoaște instrumentul și cu Jascha Heifitz pentru virtuozitatea sa incredibilă. Pasionat și „exploziv de carismatic” (The New York Times) în interpretarea live, el este una dintre forțele motrice aflate în spatele revigorării repertoriului de mandolină, se arată în biografia artistului, publicată pe site-ul Festivalului „Enescu”.

Artist exclusiv Deutsche Grammophon, cel de-al șaselea album al său pentru această casă de discuri, „The Art of the Mandolin”, a fost primit cu aprecieri excelente și recenzii de top în The Times, Independent, Gramophone, BBC Music Magazine, precum și în presa internațională. Înregistrările anterioare, „Bach” (2019), „Avital meets Avital” (2017) cu oud/contrabasistul Omer Avital, „Vivaldi” (2015), un album cu transcrieri proprii ale lui Avital din concertele lui Bach (2012) și „Between Worlds” (2014), o colecție de muzici de cameră ce explorează legătura dintre muzica clasică și cea tradițională, au primit, de asemenea, numeroase premii.

A comisionat peste 100 de lucrări pentru mandolină, inclusiv concerte pentru mandolină și orchestră de Anna Clyne, Jennifer Higdon, Avner Dorman, David Bruce și Giovanni Sollima, pe care le-a interpretat cu orchestre precum Filarmonica din München/Urbański, Atlanta Symphony/Spano, RAI Torino/Bancroft și BBC Symphony Orchestra/Rustioni.

Avi Avital colaborează cu muzicieni aparținând mai multor genuri muzicale, între care Ksenija Sidorova, Giovanni Sollima, Mahan Esfahani, Kristian Bezuidenhout, Alice Sara Ott, Andreas Scholl, Cvartetul Dover, Cvartetul danez de coarde, Brooklyn Rider, Omer Klein, Omer Avital, actrița Martina Gedeck și teatrul de păpuși georgian, Budrugana Gagra. Versatilitatea sa a dus la apariții în calitate de „Artist Portret” la Festivalul de Muzică din Schleswig-Holstein, BOZAR din Bruxelles și la Dortmund Konzerthaus (Zeitinsel) și este o prezență obișnuită la festivaluri importante precum Aspen, Salzburg, Tanglewood, Spoleto, Ravenna, MISA Shanghai, Cheltenham, Verbier și Tsinandali.

Născut în Be’er Sheva, în sudul Israelului, Avital a început să învețe să cânte la mandolină la vârsta de opt ani și s-a alăturat în scurt timp orchestrei de mandoline pentru tineret, înființată și condusă de violonistul de origine rusă Simcha Nathanson. A studiat la Academia de Muzică din Ierusalim și la Conservatorio Cesare Pollini din Padova cu Ugo Orlandi. Câștigător al prestigiosului Concurs Aviv din Israel în 2007, Avital este primul mandolinist din istoria concursului care a primit această distincție. El cântă pe o mandolină lucrată de lutierul israelian Arik Kerman.