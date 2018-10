„Întâlnirile TVR MOLDOVA” continuă la Chişinău

TVR Moldova continuă proiectul interactiv „Întâlnirile TVR Moldova” dedicat românilor de peste Prut.

Personalităţi ale vieţii culturale, artistice sau sociale din România interacţionează cu publicul basarabean, împărtăşesc experienţe sau retrăiesc momente memorabile.

Întâlnirea recentă prilejuită de colegii noşti publicului din Republica Moldova a fost cu Sofia Vicoveanca, interpretă de muzică populară, într-un eveniment organizat la Teatrul Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale” din Chişinău. Artista a retrăit emoţii din copilărie, şi-a amintit de prima vizită la Chişinău acum 30 de ani şi a mărturisit de unde ia putere să cânte de aproape şase decenii. Serata culturală s-a încheiat cu un recital.

Întrebată de Sandu Grecu, moderatorul evenimentului, ce înseamnă Chişinăul pentru ea, interpreta din Bucovina a spus că dacă ar putea s-ar muta la Chişinău, pentru că aici se simte ca acasă, are mulţi prieteni, iar publicul este receptiv şi interesat de muzica populară.

„Acum 30 de ani, în septembrie s-au împlinit, a fost prima dată când am trecut Prutul. Atunci am descoperit Orchestra „Lăutarii” şi când am ascultat-o am simţit un fior din călcâi până în vârful capului”, a mărturisit Sofia Vicoveanca.

Următoarea serată culturală „Întâlnirile TVR Moldova” va avea loc pe 12 noiembrie, iar invitatul special este interpretul Vasile Şeicaru.